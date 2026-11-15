König Charles ist nach einem Auftritt Fan von Sängerin RAYE

Mit ihrer Stimme hat RAYE offenbar sogar das britische Staatsoberhaupt um den Finger gewickelt. König Charles III. (78) erlebte die Musikerin bei einem Konzert in der Londoner Apple-Zentrale in Battersea und kam seitdem nicht mehr von ihrer Musik los. Wie sehr ihn die Künstlerin beeindruckt hat, macht er nun ausgerechnet an seinem eigenen Geburtstag deutlich. Für den 14. November hat sich der 78-Jährige mit Elton John (79) zusammengetan, um in dessen Apple-Music-Sendung "Rocket Hour" einige seiner musikalischen Favoriten vorzustellen. Unter den ausgewählten Titeln findet sich auch "Joy" von RAYE, die mit bürgerlichem Namen Rachel Agatha Keen heißt. Die junge Britin hat sich mit ihrem Talent einen Platz auf der persönlichen Playlist des Königs gesichert.

Dass hinter RAYEs Erfolg gleich mehrere musikalische Talente stecken, durfte Charles bei der Begegnung mit der Sängerin aus erster Hand erfahren. Als Elton das Gespräch auf die Künstlerin lenkt, erinnert sich der Monarch voller Begeisterung an das Zusammentreffen: "Ich hatte das große Vergnügen, ihr vorgestellt zu werden. RAYE, die hier bei Apple einen sehr unvergesslichen Auftritt hingelegt hat." Auch die Mutter der Musikerin lernte er bei dieser Gelegenheit offenbar kennen. Besonders fasziniert ist der Royal von der kreativen Zusammenarbeit innerhalb der Familie. Mit Lauren Amma Keen alias Amma und Abby-Lynn Keen alias Absolutely hat RAYE zwei Schwestern, die ebenfalls im Musikgeschäft tätig sind. "Dieser Song, geschrieben mit RAYEs Schwestern Amma und Absolutely, zeigt, warum ihre Musik eine so große Anziehungskraft besitzt", begründet Charles seine Titelwahl und ergänzt: "Wir sind so reich gesegnet mit den Talenten unserer Musiker, Sänger und Künstler."

Hinter dem gemeinsamen Radioauftritt von Charles und Elton steckt allerdings weit mehr als ein musikalischer Geburtstagsgruß. Bereits im Oktober trafen sich die beiden Briten zur Aufzeichnung, um ein halbes Jahrhundert King's Trust zu würdigen. Die vom Monarchen ins Leben gerufene Wohltätigkeitsorganisation ist seit ihrer Gründung eng mit der Musikbranche verbunden. So schwelgen die beiden in Erinnerungen an Benefizveranstaltungen, die einst die Wembley Arena, den Hyde Park oder die Royal Albert Hall mit Musik erfüllten. Doch auch die jüngere Geschichte der Stiftung findet ihren Platz in der Sendung: Die Sängerin Skye Newman und die Rockband Muse gehören ebenfalls zum Podcast-Programm. Für Elton passt das bestens zu seiner Mission, mit seiner Radioshow musikalischen Nachwuchs zu fördern und Künstler miteinander zu vernetzen.

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Getty Images König Charles III., Elton John, David Furnish und Tim Cook applaudieren bei einem Musikworkshop für Jugendliche in London

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Getty Images Raye, Musikerin

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