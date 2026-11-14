König Charles und Elton John schwelgen in Musikerinnerungen

König Charles III. (78) und Sir Elton John (79) nehmen ihre Fans mit auf eine musikalische Reise in die Vergangenheit: In einer Sonderfolge von Eltons Radioshow "Rocket Hour" sprechen der Monarch und der Sänger über Künstler und unvergessliche Auftritte, die sie seit Jahrzehnten mit dem heutigen King's Trust verbinden. Wie GB News berichtet, wurde das Gespräch bereits im Oktober in der neuen Apple-Zentrale im Londoner Stadtteil Battersea aufgezeichnet und ist pünktlich zu Charles' 78. Geburtstag am Samstag, dem 14. November, ab 9 Uhr kostenlos auf Apple Music 1 sowie anschließend über TuneIn auf Abruf zu hören. Die Erinnerungen der beiden reichen von den Prince's Trust Rock Galas der 1980er-Jahre in der Wembley Arena über Popkonzerte im Hyde Park bis hin zu ausverkauften Benefizabenden in der Royal Albert Hall. Neben großen Hits stellen sie dabei auch Raye, Skye Newman und Muse in den Mittelpunkt, die alle den Trust unterstützt haben oder einst selbst von ihm gefördert wurden.

Für den König, der jüngst einen wahren Reisemarathon hinter sich brachte, hat das Thema eine ganz persönliche Bedeutung, wie er erklärte: "Musik stand schon immer im Mittelpunkt von The Prince's und nun The King's Trust. Als ich also gefragt wurde, ob ich eine Musikauswahl von den vielen talentierten Künstlern präsentieren möchte, die uns über die Jahre so großzügig unterstützt haben, zusammen mit einigen der neueren Künstler, denen The Trust beim Karrierestart geholfen hat, war das eine Gelegenheit, die zu gut war, um sie auszuschlagen." Die Songauswahl spiegelt diese Verbindungen wider, denn gespielt werden unter anderem "Feeling Good" von Muse – die Band hatte einst noch unter dem Namen Rocket Baby Dolls einen Zuschuss für Tontechnik erhalten und trat 2018 selbst in der Royal Albert Hall auf –, "Joy" von Raye, die Charles im Dezember 2024 in der Battersea Power Station traf, sowie "Hairdresser" von Skye Newman, die im Mai bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen des King's Trust auf der Bühne stand. Die Sonderfolge markiert zugleich die allererste Sendung aus den neuen Londoner Apple-Radiostudios.

Auch Elton zog nach der Aufnahme ein durchweg positives Fazit: "Ich habe durch das Gespräch mit Seiner Majestät viel gelernt. Von den Künstlern zu hören, die am King's Trust beteiligt waren, unterstreicht die großartige Arbeit, die in den vergangenen 50 Jahren geleistet wurde", sagte er. Außerdem betonte der Musiker, der bereits in den 1980er-Jahren bei den Rock Galas auftrat und zum 50. Jubiläum eine seiner markanten pinkfarbenen Brillen für eine Benefizauktion spendete, wie entscheidend Rückhalt für junge Talente ist: "Durch die Moderation meiner Sendung 'Rocket Hour' weiß ich, dass es einen riesigen Unterschied macht, wenn man einen jungen Künstler unterstützt und zeigt, dass man an ihn glaubt. Das ist das Beste, was man tun kann. Junge Menschen sind unsere Zukunft, und der King's Trust leistet wunderbare Arbeit." Vor der Aufzeichnung hatten Charles und Elton am selben Ort zudem die King's Trust Creative Labs vorgestellt, die jungen Menschen mit Workshops, Technik und Praxiswissen aus der Branche den Berufseinstieg erleichtern sollen.

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Getty Images König Charles III. trifft Elton John und David Furnish bei der Royal Variety Performance in London, 2024

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Imago Elton John live in Madrid auf seiner Farewell Yellow Brick Road Tour, 26. Juni 2019

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