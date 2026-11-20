Brittany Mahomes hat bei den CMA Awards 2026 ganz allein für Glamour gesorgt. Am Mittwochabend lief die Ehefrau von Footballstar Patrick Mahomes (31) über den roten Teppich der Bridgestone Arena in Nashville – ihr Mann war nicht an ihrer Seite. Für den großen Abend hatte sich die Influencerin für eine silberne Neckholder-Robe entschieden, die über und über funkelte und mit Schmuckelementen verziert war. Der eng anliegende Schnitt rückte dabei vor allem eines in den Mittelpunkt: ihren wachsenden Babybauch. Zu dem Glitzerlook kombinierte Brittany schwarze Riemchen-Heels, ihre langen blonden Haare trug sie offen. Der Auftritt folgte nur eine Woche, nachdem Brittany und der Quarterback der Kansas City Chiefs ihre vierte Schwangerschaft öffentlich gemacht hatten. Nach Tochter Sterling sowie den Söhnen Bronze und Golden dürfen sich die beiden erneut auf einen Jungen freuen. Für Brittany war es damit einer der ersten großen öffentlichen Auftritte seit der Verkündung der Babynews.

Während Brittany den roten Teppich allein meisterte, bekam sie im Inneren der Arena prominente Gesellschaft. Bei der Preisverleihung nahm sie neben ihrer Freundin Taylor Swift (36) Platz. Die beiden lachten gemeinsam und verfolgten die Preisverleihung Seite an Seite. Für die Sängerin war es ein besonderer Abend: Nach längerer Pause kehrte sie zu den CMA Awards zurück und stand dort auch selbst als Performerin auf der Bühne. Patrick hatte sich indes schon vor der Enthüllung des Geschlechts zum Familienzuwachs geäußert und dabei kein Geheimnis daraus gemacht, was er sich wünschte. "Natürlich ist es ein Segen, dass noch ein Baby unterwegs ist. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, dass Bronze und ich den Spielstand ausgleichen können", sagte der Footballstar bei einer Pressekonferenz, wie E! News berichtete. Dieser Wunsch ist nun tatsächlich in Erfüllung gegangen.

Den Moment der Geschlechtsenthüllung hatten Brittany und Patrick am Dienstagabend auf Instagram geteilt. Im Kreis ihrer Familie und Freunde hatten die beiden Sektgläser in eine Torte gesteckt. Als sie die Gläser herauszogen, zeigte sich blauer Kuchen. Gleichzeitig flog blaues Konfetti durch die Küche. Das Paar fiel sich strahlend in die Arme. Auch Sterling, Bronze und Golden waren dabei und bekamen anschließend Umarmungen und Küsse. "Baby Nummer 4", hatte Brittany zu dem Clip geschrieben. Patrick hatte mehrere blaue Herzen hinterlassen. Eine weitere Frage blieb offen: Wie sollte der Nachwuchs heißen? Sohn Bronze und die Familienhunde Silver und Steel hatten schließlich Namen mit Metallbezug. Ob die Eltern dieses Muster erneut aufgreifen wollten, blieb offen. Welche Priorität ihre Familie für sie hatte, hatte Brittany zuvor gegenüber Yahoo Entertainment erklärt: "Ich richte meine Augen, meine Gedanken und meinen Fokus auf meine Familie und die Dinge, die am wichtigsten sind."

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Mahomes besucht die 60. Country Music Association Awards in Nashville

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Mahomes besucht die 60. Country Music Association Awards in Nashville

Anzeige Anzeige