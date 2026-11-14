Schwangere Jen Affleck startet nach Trennung einen Neuanfang

Jen Affleck (27) wagt nach dem Ende ihrer siebenjährigen Ehe mit Zac Affleck einen Neuanfang. Auch vor der Kamera. Die Influencerin, die derzeit ihr viertes Kind erwartet, ist zum neuen Ableger "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County" gewechselt. Die Show ist ab dem 12. November bei Hulu zu sehen. Schon in den ersten Minuten der Auftaktfolge macht Jen klar, dass sie sich scheiden lassen möchte. Den Antrag dafür hatte sie Anfang November im US-Bundesstaat Utah eingereicht. Vor allem die Dreharbeiten in Kalifornien fühlten sich für sie offenbar wie eine Befreiung an. Im Interview mit The Hollywood Reporter erklärte sie: "Das war die erste Staffel, in der ich tatsächlich das Gefühl hatte, einfach ich selbst sein zu können. Ohne das Gefühl zu haben, dass alles, was ich sagte, rund um die Uhr überwacht wurde."

Ihr Noch-Ehemann Zac ist in dem Spin-Off gar nicht zu sehen, was auch ausdrücklich Jens Wunsch war. Mit der neuen Besetzung habe sie einen echten Neustart hinlegen wollen. Bei den Dreharbeiten zur ursprünglichen, in Utah angesiedelten Sendung sei sie häufig von Angst begleitet worden. Besonders gemeinsame Szenen mit Zac hätten sich für sie wie eine ständige Kontrolle angefühlt. Am neuen Set hingegen fühle sie sich sehr sicher. Etwa zur Hälfte der Dreharbeiten habe Jen beschlossen, nicht länger Menschen zu schützen, die ihr selbst keinen Rückhalt gegeben hätten. Sie begann, offener über ihre Ehe und die schwierige Situation zu Hause zu sprechen. Auch Zac wisse, welche Themen die Staffel behandelt. Seit sie die Scheidung eingereicht habe, mache sie sich aber keine Sorgen mehr darüber, wie er auf ihre Aussagen reagieren könnte. Stattdessen hoffe sie, dass er durch die Sendung besser verstehe, wie sehr sie unter den Ereignissen des vergangenen Jahres gelitten habe.

Jens Entschluss, sich scheiden zu lassen, stand nach eigener Aussage bereits vor Beginn der Dreharbeiten weitgehend fest. Als sie dann aber während der Drehphase von ihrer vierten Schwangerschaft erfuhr, wurde die Situation etwas komplizierter. Sie entschloss sich dazu, den Scheidungsantrag noch vor der Geburt zu stellen. Denn sie hatte Sorge, nach der Entbindung emotional so verletzlich zu sein, dass sie den Schritt doch nicht mehr wagen würde. Jen und Zac haben bereits drei gemeinsame Kinder: Nora ist fünf Jahre alt, Lucas drei und Penelope 16 Monate. Laut Page Six steht die Geburt des vierten Kindes kurz bevor. Trotz ihrer Trennung stehen Jen und Zac weiterhin täglich in Kontakt und kümmern sich gemeinsam um ihren Nachwuchs.

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Getty Images Jennifer Affleck bei der Weltpremiere von "Wuthering Heights" am 28. Januar 2026 in Hollywood

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Imago Der Cast von "The Secret Lives of Mormon Wives" Staffel 2 in Los Angeles, Mai 2025

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