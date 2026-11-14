Jen Affleck wirft Zac vor, 100.000 Dollar verzockt zu haben

Jen Affleck (27) erhebt heftige Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann Zac Affleck. In der vierten Folge der neuen Serie "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County" erzählt die Influencerin, dass Zac ohne ihr Wissen mehr als 100.000 Dollar [ca. 90.000 Euro] von ihrem gemeinsamen Bankkonto abgehoben haben soll. Einen großen Teil der Summe habe er in Bitcoin investiert und am Ende verloren. Für Jen, die gerade mit dem vierten gemeinsamen Kind schwanger ist, war dieser Vertrauensbruch nach sieben Jahren Ehe zu viel. Am 3. November reichte sie die Scheidung ein. In der Show beschreibt sie, wie sie dahinterkam: "Es wirkte, als wäre er nicht ehrlich, also überprüfte ich unser Konto – und das Geld war weg. Darauf waren über 100.000 Dollar."

Zac habe den Verlust laut Jen schließlich zugegeben und sein Schweigen mit den bereits bestehenden Problemen in ihrer Ehe begründet. "Ich habe es vermasselt. Du wolltest dich trennen, deshalb habe ich es dir nicht gesagt, denn ich wusste, dass du dich von mir scheiden lassen würdest, wenn du es herausfindest", soll er erklärt haben. Jens Antwort sei dann aber eindeutig ausgefallen: "Ja, ich bin fertig. Ich lasse mich von dir scheiden." Zudem behauptet sie, der 30-Jährige habe schon zuvor gemeinsames Geld mit Onlinepoker und Kryptowährungen verloren.

Die Nachricht vom Ehe-Aus war erst vor wenigen Tagen öffentlich geworden. Laut E! News hatte Jen die Scheidung am 3. November in Utah eingereicht. Kennengelernt hatten sich die beiden 2018 über die mormonische Dating-App Mutual. Im Juni 2019 hatten sie sich das Jawort gegeben. Doch die Spannungen in ihrer Beziehung waren später sowohl in der Hauptserie als auch im Spin-off immer wieder Thema gewesen.

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Getty Images Jennifer Affleck bei der Weltpremiere von "Wuthering Heights" am 28. Januar 2026 in Hollywood

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Getty Images Jennifer Affleck und Zac Affleck beim Empfang vor der Premiere von "Wicked: For Good" in New York

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