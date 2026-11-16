Zac Affleck soll am DWTS-Set ein "Albtraum" gewesen sein

Jen Afflecks (27) Noch-Ehemann Zac Affleck soll ihren Auftritt in der 34. Staffel von Dancing with the Stars im Jahr 2025 stark kontrolliert haben. Ein Produktionsinsider erhebt gegenüber einer nicht näher genannten Publikation schwere Vorwürfe gegen Zac. Demnach mischte er sich am Set immer wieder in die Arbeit ihres Tanzpartners Jan Ravnik ein. "Zac war am Set ein Albtraum. Er erlaubte Jan nicht, seine Arbeit vollständig zu erledigen, und sorgte für eine sehr unangenehme Atmosphäre", behauptet der Informant. Jen selbst habe sich von der angespannten Stimmung nicht aus der Ruhe bringen lassen und sei stets professionell geblieben. Zac hingegen habe sich laut der Quelle kontrollierender verhalten als alle anderen Partner der damaligen Kandidaten. Demnach habe Zacs Verhalten nicht nur die Proben beeinflusst, sondern insgesamt für Unbehagen hinter den Kulissen gesorgt.

Zac soll sogar festgelegt haben, welche Choreografien und Outfits für Jen infrage kamen. "Er demonstrierte seine Dominanz und versuchte vorzuschreiben, welche Tanzbewegungen für Jen tabu waren. Und er sagte, dass es bestimmte Kostümsachen gab, die sie nicht tragen durfte", berichtet die Quelle derselben Publikation. Die Teammitglieder seien in seiner Nähe deshalb sehr vorsichtig gewesen, weil er sich ständig über irgendetwas aufgeregt habe. Besonders schwierig sei die Lage für Jan gewesen, der 2025 erstmals als Profitänzer an der Show teilnahm. "Der arme Jan versuchte, seine Arbeit als erstmaliger Profi gut zu machen, und hatte eine sehr stressige Erfahrung, größtenteils wegen Zac", erklärt der Insider. Ganz anders soll es bei Jens "The Secret Lives of Mormon Wives"-Kollegin Whitney Leavitt gelaufen sein. Ihr Partner sei während der Staffel sehr unterstützend gewesen. Für Jen und Jan war in der siebten Woche, der Halloweenwoche, Schluss. Am Ende landeten sie auf Platz neun.

Die Anschuldigungen werden nur wenige Tage nach Jens Scheidungsantrag vom 3. November öffentlich. Nach sieben Ehejahren steht ihre Beziehung mit Zac damit vor dem Aus. Dabei befindet sich der Realitystar gerade in einer besonderen Lebensphase: Jen erwartet das vierte gemeinsame Kind mit Zac. Das getrennte Paar hat bereits Tochter Nora, Sohn Luca und Tochter Penelope, die fünf, drei und ein Jahr alt sind. Auch im Fernsehen wagt Jen einen Neuanfang. Sie wechselte zum Reality-TV-Ableger "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County", der seit dem 12. November bei Hulu zu sehen ist. Die Dreharbeiten in Kalifornien hat sie als befreiend empfunden. Dort habe sie sich vor der Kamera erstmals wirklich als sie selbst gefühlt. Das Gefühl, ständig überwacht zu werden, habe sie dabei nicht gehabt.

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Getty Images Jennifer Affleck und Zac Affleck beim Empfang vor der Premiere von "Wicked: For Good" in New York

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Imago Jen Affleck beim DIRECTV-Event mit PEOPLE und Entertainment Weekly in Los Angeles

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