Russell Brand (51) verbüßt seine Haftstrafe offenbar in einem Gefängnis, das in der Vergangenheit mit erheblichen Sicherheitsmängeln zu kämpfen hatte. Nach seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung wurde der Schauspieler vom Londoner HMP Wandsworth in die Haftanstalt HMP Littlehey im ländlichen Cambridgeshire verlegt. Dort soll der ehemalige Comedian seine mehr als zehnjährige Gefängnisstrafe absitzen. Ein inzwischen bekannt gewordener Prüfbericht aus dem Jahr 2023 wirft allerdings Fragen zur Sicherheit der Einrichtung auf, berichtet Mirror. Zum Zeitpunkt der Inspektion standen demnach noch 101 Reparaturen an Überwachungskameras aus. Zudem befand sich die Außenbeleuchtung teilweise in einem schlechten Zustand. Die Prüfer bewerteten beide Mängel ausdrücklich als Sicherheitsrisiko. Ob die beanstandeten Probleme vor Russells Ankunft vollständig behoben wurden, geht aus den verfügbaren Unterlagen nicht hervor.

Die Inspektion der Haftanstalt fand zwischen dem 4. und 14. September 2023 statt, der dazugehörige Bericht wurde im Dezember veröffentlicht. Aktuellere Erkenntnisse über die Zustände in Littlehey sind bislang nicht bekannt. Ein Maßnahmenplan vom Januar 2024 zeigt jedoch, dass die Verantwortlichen zumindest Schritte zur Behebung der Sicherheitsprobleme eingeleitet hatten. So sollte der zuständige Gebäudedienstleister die ausstehenden Kamerareparaturen übernehmen und alle zwei Wochen über die Fortschritte informieren. Auch für die beschädigte Außenbeleuchtung waren bereits Unternehmen beauftragt worden, wobei die Arbeiten bis September 2024 abgeschlossen sein sollten. Ob dies tatsächlich geschah, geht aus den Unterlagen allerdings nicht hervor. Darüber hinaus kritisierten die Prüfer Defizite bei der medizinischen Versorgung und im Umgang mit Medikamenten, renovierungsbedürftige Duschen sowie unzureichende Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten.

Vor seiner Verlegung hatte Russell lediglich wenige Tage im Londoner HMP Wandsworth verbracht. Aufgrund seiner Bekanntheit und der Straftaten, für die er verurteilt wurde, war der Schauspieler dort aus Sorge vor möglichen Übergriffen getrennt von den übrigen Gefangenen untergebracht. Der ehemalige Gefängnisleiter Lindsay Whitehouse vermutete, dass Russell beim Verlassen seiner Zelle jedes Mal persönlich beaufsichtigt werden musste, was zusätzliches Personal beansprucht habe. Im HMP Littlehey gelten hingegen andere Bedingungen: Die Haftanstalt der Sicherheitskategorie C ist auf erwachsene männliche Sexualstraftäter spezialisiert und beherbergt nach Angaben der Gefängnisverwaltung rund 1.200 entsprechend verurteilte Männer. Etwa 41 Prozent der Insassen sind älter als 50 Jahre. Auch verschiedene Freizeitangebote gehören dort zum Gefängnisalltag. Wie BBC berichtet, können die Häftlinge unter anderem an wöchentlichen Yogastunden, einer Fußballliga oder Origamikursen teilnehmen.

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