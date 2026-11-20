Herzogin Meghan (45) bekommt vor ihrem geplanten Kochshow-Auftritt Unterstützung von Melissa Leong. Die frühere "MasterChef Australia"-Jurorin äußerte sich bei den Marie Claire Women of the Year Awards in Sydney positiv über die Ehefrau von Prinz Harry (42). Vor den versammelten Gästen sprach die Moderatorin und Gastronomiekritikerin über Meghans angekündigte Teilnahme an "Junior MasterChef Australia". "Meghan hatte es in der Vergangenheit wirklich schwer, aber ich finde, sie macht ihre Sache großartig", erklärte Melissa laut Daily Mail. Für ihre neue Aufgabe wünschte sie der Herzogin alles Gute. Dass Meghan sich in dem Format behaupten wird, steht für die Australierin offenbar außer Frage: "Sie wird einen fantastischen Job machen." Die ehemalige Schauspielerin erhält damit Zuspruch von einer TV-Kollegin, die selbst jahrelang zum "MasterChef"-Team gehörte.

Melissa nutzte den Anlass außerdem, um über den öffentlichen Umgang mit erfolgreichen Frauen zu sprechen. Die Kritik an Meghan ordnete sie dabei in ein größeres gesellschaftliches Problem ein. Ihrer Ansicht nach bekommen Frauen in Australien noch immer zu wenig Anerkennung. "Ich glaube, dass Australien Frauen insgesamt nur langsam Anerkennung zollt. Einerseits wird es besser, aber es gibt immer noch viel tief verwurzelte Frauenfeindlichkeit, die verhindert, dass Frauen vorangebracht werden, obwohl sie es definitiv verdienen", sagte sie laut Daily Mail. Melissa war bis zu ihrem Ausstieg im Jahr 2023 selbst Jurorin bei "MasterChef Australia". Dort bewertete sie gemeinsam mit Andy Allen und dem inzwischen verstorbenen Jock Zonfrillo die Gerichte der Kandidaten. Auch nach ihrem Abschied blieb sie dem Format verbunden: Sie übernahm die Moderation des Ablegers "Dessert Masters" und setzte ihre Arbeit im Kochshow-Bereich fort.

Meghans Auftritt bei "Junior MasterChef Australia" ist für 2027 vorgesehen. Für die Aufzeichnungen soll sie vorübergehend nach Australien reisen. Diese Pläne hatten zuletzt Diskussionen ausgelöst, weil Meghan und Harry erst wenige Monate zuvor mit ihren Kindern nach Großbritannien zurückgekehrt sein sollen. Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) besuchen dort inzwischen eine neue Schule. Harry zufolge haben sich die beiden in ihrem neuen Alltag bereits gut zurechtgefunden. Ob Harry und die Kinder Meghan während der Dreharbeiten nach Australien begleiten, ist bislang nicht bestätigt. Ebenso wenig gibt es eine Bestätigung dafür, dass für Archie und Lilibet ein weiterer Umzug ansteht. Wie die Sussexes Meghans Aufenthalt organisieren und ob die Familie dafür gemeinsam reisen wird, bleibt daher vorerst offen.

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Getty Images Melissa Leong bei den Marie Claire Women of the Year Awards 2026 in Sydney

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