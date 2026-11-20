Russell Brand (51) muss sich offenbar auf harte Zeiten einstellen. Ein ehemaliger Insasse schildert HMP Littlehey in Cambridgeshire als überfülltes und gewalttätiges "Höllenloch" und warnt vor schwierigen Haftbedingungen. Wie der Mirror unter Berufung auf einen Reddit-Beitrag berichtet, sei die Anstalt lediglich "geringfügig weniger beschissen" als HMP Wandsworth in London. Unterfinanzierung, Platzmangel und Gewalt würden auch dort den Alltag bestimmen. Der 51-jährige Schauspieler und frühere Comedian war am vergangenen Freitag nach Littlehey verlegt worden. Nur wenige Tage zuvor hatte er seine Haftstrafe von zehneinhalb Jahren angetreten. Russell war wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verurteilt worden.

In HMP Littlehey sitzen rund 1.200 männliche Sexualstraftäter ein. Nach Einschätzung des Ex-Häftlings dürfte Russell wegen der Art seiner Straftaten unter den Mitgefangenen kaum besonders auffallen. Er werde dort wohl auch nicht als außergewöhnlich gefährlicher Hochrisikohäftling gelten. Die Haftanstalt bietet unter anderem Kochkurse, Schulungen zum Gabelstaplerfahren sowie Yoga, Chor, Hallen-Bowling und Origami an. An den grundsätzlichen Zuständen ändere das laut dem früheren Insassen wenig: "Aber es gibt dort weiterhin die Probleme mit Unterfinanzierung und Überbelegung, die die meisten britischen Gefängnisse haben, und zweifellos kommt es dort zu Gewalt. Es wird nicht 'komfortabel' sein." Der jüngste verfügbare Inspektionsbericht aus dem Jahr 2023 listete außerdem 101 offene Wartungsprobleme an kaputten Überwachungskameras sowie eine beschädigte Außenbeleuchtung auf. Ob diese Mängel inzwischen behoben sind, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Laut The Sun, die vom Mirror zitiert wird, hat Russell eine Einzelzelle und bisher keinen Kontakt zu Mitgefangenen. In der ersten Nacht soll er um zusätzliche Decken gebeten haben. Zudem wünsche er sich sein spezielles Shampoo und verschreibungspflichtige Tabletten gegen Haarausfall.

Die Verlegung erfolgte bereits nach etwa fünf Tagen in Wandsworth. Dort hatte Russell seine erste Nacht in einer separaten Schutz- und Absonderungseinheit verbracht. Wegen möglicher Angriffe soll er zusätzlich beobachtet worden sein. Seine Bekanntheit und die Verurteilung wurden in dem Londoner Gefängnis als mögliches Sicherheitsrisiko betrachtet. Littlehey hingegen ist auf erwachsene männliche Sexualstraftäter ausgerichtet und arbeitet mit strukturierten Programmen zur Rehabilitation. Ob der Schauspieler dauerhaft in Cambridgeshire bleibt, ist allerdings offen. Gefängnisquellen zufolge ist es möglich, dass er trotz der Verlegung in eine Haftanstalt der Kategorie C erneut eingestuft und in eine Haftanstalt der Kategorie A oder B gebracht wird. Eine Entscheidung darüber ist laut der Quelle bislang noch nicht gefallen.

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Getty Images Russell Brand, Comedian

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Imago Russell Brand vor seinem Gerichtstermin in London, Februar 2026

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