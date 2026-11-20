Bei Anna-Maria Ferchichi (45) gibt es heute doppelten Grund zum Feiern: Ihre Zwillinge Laila (13) und Djibrail (13) werden 13 Jahre alt. Schon am Morgen gratulierte die achtfache Mutter ihren beiden Geburtstagskindern öffentlich und teilte in ihrer Instagram-Story einen gemeinsamen Schnappschuss der Teenager. Darauf sitzen Laila und Djibrail eng nebeneinander und lächeln in die Kamera, während der Junge einen Arm um die Schultern seiner Schwester legt. Dazu schrieb Anna-Maria eine kurze, aber herzliche Botschaft: "Alles Gute zum Geburtstag." Außerdem verlinkte sie stolz die Profile der Kleinen, die als echte Influencer-Kids natürlich längst über eigene Accounts auf der Social-Media-Plattform verfügen.

Für das Geburtstagsfoto posierten die Geschwister vor festlich dekorierter Kulisse: Hinter Laila und Djibrail schweben mehrere silberne Luftballons, wobei vor allem die großen silbernen Zahlenballons ins Auge stechen, die passend zum Ehrentag die Zahl 13 bilden. Auch bei ihren Outfits setzten die Zwillinge auf helle Töne, die harmonisch auf die glänzende Dekoration abgestimmt sind – Laila trägt auf der Aufnahme einen cremefarbenen Pullover, während sich Djibrail in einer hellgrauen Strickjacke mit Reißverschluss zeigt.

Laila und Djibrail sind zwei von insgesamt acht Kindern, die Anna-Maria gemeinsam mit ihrem Mann Bushido (48) großzieht. Im Mittelpunkt des aktuellen Grußes steht vor allem die enge Verbundenheit der Zwillinge, die auf dem Bild strahlend zusammenrücken. Wie genau die Geschwister ihren 13. Geburtstag abseits der sozialen Medien verbringen und ob später noch eine größere Familienfeier steigt, behielt die 45-Jährige allerdings für sich und gewährte ihren Followern mit dem Foto lediglich einen kurzen, persönlichen Einblick in den besonderen Tag.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

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anna_maria_ferchichi Laila und Djibrail Ferchichi im Oktober 2026

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