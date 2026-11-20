Lizzie Cundy hat bei einem vorweihnachtlichen Event in London offenbar die Flucht ergriffen, um einer Begegnung mit Herzogin Meghan (45) aus dem Weg zu gehen. Die Moderatorin besuchte am Mittwochabend die VIP Preview Night des Winter Wonderland im Hyde Park. Auch Meghan war zur selben Zeit dort und erkundete gemeinsam mit Prinz Harry (42) und den Kindern Archie und Lilibet das festlich geschmückte Gelände. Ein Wiedersehen mit der Herzogin wollte Lizzie allerdings unbedingt vermeiden. Als sie einen ihrer Bodyguards entdeckte, machte sie sich nach eigenen Angaben auf direktem Weg zum nächsten Ausgang. Gegenüber Richard Eden von Daily Mail schilderte sie ihren schnellen Abgang: "Ich erkannte einen ihrer Bodyguards und rannte zum nächsten Ausgang. Ich wollte Meghan nicht wiedersehen. Es war weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort." Zu einer Begegnung der beiden Frauen kam es an diesem Abend somit gar nicht erst.

Von der Beinahebegegnung ließ sich Lizzie die vorweihnachtliche Stimmung allerdings nicht verderben. "Weihnachten ist eine Zeit der Freude, und ich wollte mir meinen Abend nicht ruinieren", sagte sie laut Daily Mail. Deutlich weniger begeistert zeigte sich die Moderatorin vom Besuch der Sussexes. Dass Meghan und Harry den Eröffnungsabend gemeinsam mit ihren Kindern für einen Ausflug nutzten, stieß bei ihr auf Kritik. Angesichts der zahlreichen anwesenden Medienvertreter vermutete Lizzie hinter dem Auftritt eine "große PR-Aktion". Schließlich hätten sich auch jede Menge Paparazzi auf dem Gelände aufgehalten. Für ein Paar, das immer wieder seinen Wunsch nach Privatsphäre betont, sei das ein bemerkenswerter Widerspruch, kritisierte sie. Eine Reaktion von Meghan und Harry auf den Vorfall oder die Vorwürfe der Moderatorin steht bislang aus.

Hinter Lizzies Ausweichmanöver steckt eine gemeinsame Vergangenheit. Bereits 2021 hatte die Moderatorin behauptet, sich früher um Meghan gekümmert zu haben, wenn die damalige Schauspielerin Großbritannien besuchte. Meghan habe zu dieser Zeit einen Partner gesucht und Lizzie sogar um Unterstützung bei der Suche nach einem britischen Freund gebeten. Nach ihrer Verlobung mit Prinz Harry im Jahr 2017 sei der Kontakt jedoch plötzlich abgebrochen. "Sie hat mich geghostet, sobald die Verlobung bekannt wurde. Sie hat offensichtlich ziemlich viele Menschen geghostet, einschließlich ihrer Familie. Damit bin ich also längst nicht die Schlimmste, die sie geghostet hat", sagte Lizzie damals gegenüber Daily Mail. Einer Versöhnung wäre sie dennoch nicht abgeneigt. "Es wäre nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, sie im Winter Wonderland zu treffen. Aber wenn Meghan Lust auf eine Tasse Tee hat, bin ich da. Harry und Meghan leisten großartige Wohltätigkeitsarbeit und könnten ein großartiges Paar sein", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lizzie Cundy und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Getty Images Lizzie Cundy, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige