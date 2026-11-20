Jax Taylor (47) muss nach seiner Krebsoperation länger im Krankenhaus bleiben als geplant. Der Realitystar hatte sich wegen eines Tumors an seiner Niere einem fünfstündigen Eingriff unterzogen. Anschließend kam es jedoch zu Komplikationen, wie eine ihm nahestehende Quelle gegenüber E! News berichtete. Seine Entlassung wurde deshalb vorerst verschoben. Vor allem die Operationsschnitte bereiten Jax demnach starke Schmerzen. Welche Komplikationen aufgetreten sind und wie schwer diese ausfallen, erläuterte der Insider nicht. Auch wann der TV-Star nach Hause zurückkehren darf, bleibt bislang offen. Unterstützung bekommt er während seines verlängerten Klinikaufenthalts von seiner Freundin Lori Krebs. Sie ist an seiner Seite und hilft ihm dabei, die belastenden Tage nach der Operation durchzustehen.

Seelisch soll Jax trotz seiner Beschwerden inzwischen eine Erleichterung spüren. "Körperlich hat er wegen der Operationsschnitte große Schmerzen, aber mental ist er erleichtert, die Operation hinter sich zu haben, da sie ihn seit Monaten stark belastet hat", erklärte die Quelle gegenüber E! News. Die vergangenen Monate seien für ihn entsprechend schwierig gewesen. Lori schenke ihm in dieser Situation Halt und Ruhe. "Sie haben gemeinsam viel durchgemacht, und zwischen ihnen herrschen eine sehr tiefe Liebe und Verbundenheit", beschrieb der Insider ihre Beziehung. Jax bedankte sich auch selbst auf Instagram für den Rückhalt seiner Partnerin. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich all das ohne meine großartige Freundin an meiner Seite überstanden hätte. Sie war bei all dem mein Fels in der Brandung." Weiter schrieb er: "Sie ist nicht nur meine Partnerin, sie ist meine beste Freundin, und ich fühle mich unglaublich glücklich, sie in meinem Leben zu haben."

Von seiner Krebserkrankung erzählte Jax der Öffentlichkeit erst vor Kurzem. Zuvor hatte er sich mehrere Monate lang privat mit der Diagnose auseinandergesetzt. Als im Juli die ersten Beschwerden auftraten, vermuteten die Ärzte zunächst Nierensteine. Eine Computertomografie zeigte schließlich einen Tumor an der linken Niere. Weitere Untersuchungen bestätigten die Krebsdiagnose. Während der fünfstündigen Operation wurde der Tumor entfernt, der größer war als ursprünglich angenommen. Zuletzt wartete Jax noch auf das Ergebnis der pathologischen Untersuchung des entnommenen Gewebes. Die gesundheitlichen Sorgen hätten ihn nach eigenen Worten in eine sehr dunkle Phase gestürzt. Neben Lori ist auch sein fünfjähriger Sohn Cruz ein wichtiger Teil seines Lebens. Der Junge stammt aus seiner früheren Beziehung mit Brittany Cartwright (37).

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Getty Images Jax Taylor im Juni 2023

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Instagram / mrjaxtaylor Jax Taylor im Krankenhaus, 2026

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