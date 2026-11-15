Wirklich 60? Gordon Ramsay zeigt sich im Netz oben ohne

Gordon Ramsay (60) beweist kurz nach seinem 60. Geburtstag, wie fit er ist. Der Starkoch veröffentlichte am Montag auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto, das ihn oberkörperfrei vor dem Spiegel in seinem Badezimmer zeigt. Darauf posiert Gordon ohne Oberteil vor dem Spiegel. Einen Einteiler hat er bis zur Hüfte heruntergezogen. So stehen seine trainierten Arme, seine Brust und vor allem seine deutlich definierten Bauchmuskeln im Mittelpunkt der Aufnahme. Gordon, der am Sonntag seinen runden Geburtstag gefeiert hatte, richtet zu dem freizügigen Schnappschuss außerdem einige Worte an seine Community. "Danke euch allen für die unglaublichen Geburtstagsnachrichten! Tag 2 mit 60 ... LFG!!!!", schreibt der TV-Koch zu seinem Beitrag. In sein neues Lebensjahrzehnt scheint der Brite also voller Energie zu starten.

Bei seinen Fans kommt der Oben-ohne-Schnappschuss offenbar hervorragend an. Unter den vielen Reaktionen findet sich auch eine Nachricht von Lizzo (38). So zeigte sich die Sängerin von dem Anblick des durchtrainierten Kochs sichtlich begeistert: "Sieht gut aus, Chef!" Auch ein Fan nimmt das freizügige Foto mit Humor. "Gordon, ich habe gerade erst geheiratet, Bruder. Es ist zu spät", scherzt der Nutzer in der Kommentarspalte. Auch Moderator Paddy McGuinness (53) meldete sich in der Kommentarspalte zu Wort und ließ dem Geburtstagskind herzliche Grüße da. "Alles Gute, Kumpel", schreibt Paddy unter die Schwarz-Weiß-Aufnahme. Die hohe Zahl an Likes und Kommentaren zeigt, wie viel Aufmerksamkeit der Badezimmer-Schnappschuss innerhalb kurzer Zeit ausgelöst hat.

Seinen Geburtstag am 8. November feiert Gordon übrigens nicht allein: Er teilt den besonderen Tag mit seiner Tochter Matilda Ramsay, die von der Familie Tilly genannt wird. Sie wurde in diesem Jahr 25 Jahre alt. Zu ihrem gemeinsamen Ehrentag teilte der Koch aktuelle sowie ältere Aufnahmen des Vater-Tochter-Duos auf Instagram. Dazu schrieb er: "Alles Gute zum Geburtstag an diese unglaubliche junge Frau. Einen so besonderen Tag mit dir zu teilen, ist der Traum eines Vaters, es gibt nicht genug Worte, um zu beschreiben, wie stolz du mich machst." Seit 1996 ist Gordon mit Tana Ramsay (52) verheiratet. Gemeinsam haben sie sechs Kinder: Megan, die Zwillinge Holly und Jack, Tilly, Oscar (7) und Jesse. Fit hält sich der Starkoch seit Jahren mit Marathons, Triathlons und Ironman-Wettkämpfen. Für seine Sechziger hat er ein ambitioniertes Ziel: Er möchte schneller Marathon laufen als in seinen Dreißigern und den nächsten London-Marathon in weniger als dreieinhalb Stunden beenden.

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Getty Images Gordon Ramsay bei der Vorstellung von "Being Gordon Ramsay" am 16. Februar 2026 in London

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Instagram / gordongram Gordon Ramsay zeigt seine Bauchmuskeln

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