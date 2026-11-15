Gordon Ramsay soll Kellner Essen aufgezwungen haben

Gordon Ramsay (60) soll mit einer ungewöhnlichen Aktion für Wirbel gesorgt haben. Wie die Daily Mail berichtet, kam es zu Beginn der Woche bei den Walpole British Luxury Awards in London zu einem unangenehmen Moment zwischen dem Starkoch und einem jungen Kellner. Der Mitarbeiter soll mit einem Tablett voller Canapés auf den TV-Koch zugegangen sein und es dabei mit beiden Händen festgehalten haben. Gordon griff zu. Statt sich das Häppchen jedoch selbst zu gönnen, soll er es dem Kellner ohne Vorwarnung direkt in den Mund geschoben haben. Mit dem vollen Tablett in den Händen blieb dem Mitarbeiter offenbar kaum etwas anderes übrig, als zu kauen. Damit war die Sache für den Briten anscheinend erledigt: Er soll dem jungen Mann noch zwei Daumen nach oben gezeigt haben und dann seelenruhig weitergezogen sein.

Dem namentlich nicht genannten Kellner war die Situation im Nachhinein offenbar sehr unangenehm. Während des Servierens sei es dem Personal ausdrücklich untersagt gewesen, selbst etwas zu essen. "Aber was soll man tun, wenn Gordon Ramsay einen dazu zwingt, ein Canapé zu essen? Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat", erklärte er. Deutlich schärfere Worte fand ein Augenzeuge, der die Szene beobachtet hatte. "Das war ein schreckliches Verhalten und sehr respektlos von ihm", sagte er dem Blatt. Und weiter: "Ich war völlig fassungslos, dass er jemanden so behandeln konnte." Die Zeitung bat den Starkoch daraufhin um eine Stellungnahme. Sein Sprecher wollte sich zu dem konkreten Vorfall allerdings nicht äußern.

Dass Gordon im Umgang mit anderen nicht immer zimperlich ist, konnten Fernsehzuschauer schon oft mitverfolgen. In Realityshows wie "Hell's Kitchen" und "MasterChef" zeigte sich der Koch immer wieder von seiner aufbrausenden Seite. Bei der Gala in London stand er allerdings aus einem ganz anderen Grund im Rampenlicht: Bei der Gala wurde er nämlich für seine Arbeit und seinen Beitrag zur Weiterentwicklung der Branche ausgezeichnet. Die Szene mit dem Kellner bildete damit einen Kontrast zum feierlichen Rahmen der Veranstaltung. Wie Gordon selbst die Begegnung mit dem jungen Mann erlebt hat und was ihn zu der spontanen Fütterungsaktion bewogen hat, hat er bislang nicht öffentlich erklärt.

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Getty Images Gordon Ramsay 2026

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