Dieser Triumph bringt Gordon Ramsay noch heute zum Weinen

Gordon Ramsay (60) wird beim Rückblick auf einen seiner größten beruflichen Erfolge von seinen Gefühlen übermannt. Vor laufender Kamera kommen dem sonst so energisch auftretenden Starkoch die Tränen. In der TV-Sendung "The Rise of the Rockstar Chef" erinnert sich der 60-Jährige an das Jahr 2001. Damals wurde sein Restaurant Gordon Ramsay mit dem dritten Michelin-Stern ausgezeichnet. Bis zu diesem Moment hatte Gordon jahrelang auf das große Ziel hingearbeitet und dabei enormen Druck verspürt. In der Sendung beschreibt Gordon, wie sehr ihn diese Auszeichnung damals entlastet hat. Der Weg zu diesem Ziel war für ihn nämlich mit gewaltigem Druck verbunden, der mit der Zeit zu einer echten Last wurde. Mit der Auszeichnung fiel diese Last schlagartig von ihm ab. Wie groß die Erleichterung damals war, merkt man ihm auch 25 Jahre später noch an. Bis heute treibt ihm die Erinnerung an diesen Moment die Tränen in die Augen.

Als Gordon Ramsay nach seinen damaligen Gefühlen gefragt wird, wischt er sich zunächst die Tränen aus dem Gesicht. Anschließend versucht er, die Bedeutung dieses Augenblicks in Worte zu fassen. "Entschuldigung. Verdammt noch mal. In vielerlei Hinsicht glaube ich, dass es eine Erleichterung war. Und dann verschwindet diese verdammte Last einfach, und plötzlich hat man diese Freiheit", erklärt er in "The Rise of the Rockstar Chef". Nachdem die gute Nachricht verkündet worden war, sei er mit einem Hochgefühl zurück an den Herd gegangen. "Ich ging mit einer ganz unglaublichen Freude in die Küche – es war einfach einer dieser Momente, in denen man dachte: 'Verdammt, wir haben es wirklich geschafft'", erinnert sich Gordon in der TV-Sendung. Mit der Auszeichnung endete auf einen Schlag auch der Druck, der jahrelang auf ihm gelastet hatte. Stattdessen spürte er plötzlich ein ganz neues Gefühl von Freiheit.

Viele Zuschauer kennen Gordon vor allem aus der Kochshow "Hell's Kitchen". In der Sendung präsentiert sich der TV-Star gegenüber den Teilnehmern meist hart, laut und ausgesprochen direkt. Sein emotionaler Rückblick in der neuen Sendung zeigt ihn dagegen von einer deutlich persönlicheren Seite. In "The Rise of the Rockstar Chef" ist Gordon nicht allein zu sehen: Auch die Spitzenköche Marco Pierre White und Heston Blumenthal kommen darin zu Wort. Die drei Köche erzählen in der Sendung, wie sie die gehobene Gastronomie in Großbritannien mitgestaltet haben. Dabei geht es nicht nur um ihre Arbeit in den Küchen und ihre vielfach ausgezeichneten Restaurants. Die drei Köche beleuchten auch, wie britische Spitzenküche über die Landesgrenzen hinaus an Bedeutung gewann. Ihre Karrieren und ihr öffentlicher Einfluss trugen laut dem Format dazu bei, die moderne Spitzengastronomie schließlich zu einem weltweiten Kulturphänomen zu machen.

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Getty Images Gordon Ramsay bei der Vorstellung von "Being Gordon Ramsay" am 16. Februar 2026 in London

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