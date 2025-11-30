"Großstadtrevier"-Stars sammeln Spenden mit Theaterstück

Fünf Wochen lang verwandelten die Stars der ARD-Serie "Großstadtrevier" das St. Pauli-Theater in Hamburg in ihre Bühne – und sorgten nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für eine großzügige Spende: Nach den Vorstellungen sammelte das Ensemble Geld für den Verein MenscHHamburg. Angestoßen wurde die Aktion von Schauspieler Enrique Fiß, der nach jeder Show vor das Publikum trat. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Stolze 15.555 Euro kamen zusammen. Die Spielzeit endete offiziell am 16. November, doch die Fans dürfen sich freuen: Zusatzvorstellungen sind für den 22. und 25. Januar 2026 angesetzt.

Die Bühnenfassung "Ein Stück Großstadtrevier" bot einen überspitzten, humorvollen Blick in den Schauspieleralltag und wurde von Saskia Fischer geschrieben, die in der Serie als Kommissariatsleiterin Frau Küppers bekannt ist. Nach jeder Aufführung nutzte Enrique die Chance, um die Zuschauer direkt anzusprechen und auf MenscHHamburg aufmerksam zu machen – einen Verein, der 2011 gegründet wurde, um verschiedene soziale Projekte in der Stadt zu unterstützen. "Wirklich unfassbar, was das Publikum gespendet hat. Ich hätte nie gedacht, dass wir so eine Summe erreichen. Wahnsinn", jubelte Saskia im Interview mit der MOPO. Auch der Verein zeigte sich dankbar und "tief berührt von dieser Großzügigkeit".

Hinter den Kulissen ist die enge Verbindung der TV-Crew zur Hansestadt spürbar. Viele im Ensemble sind seit Jahren mit dem Publikum in Hamburg gewachsen und nutzten das Theater als Ort der Nähe – ohne Kamera, dafür im direkten Austausch mit den Fans. Saskia, die auf der Bühne die Fäden als Autorin in der Hand hielt, und Enrique, der sich nach dem Schlussapplaus eindringlich an das Publikum wandte, setzten bewusst auf persönliche Ansprache – offenbar ein gut durchdachtes Konzept, über dessen Erfolg sich nun der Verein MenscHHamburg freuen darf.

Anzeige Anzeige

Imago Enrique Fiß, Sven Fricke und Patrick Abozen bei der Fotoprobe zu "Ein Stück Großstadtrevier" in Hamburg, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Saskia Fischer bei der Fotoprobe zu "Ein Stück Großstadtrevier" im St. Pauli Theater Hamburg, 7.10.2025

Anzeige Anzeige

ActionPress/United Archives GmbH Jan Fedder und Andrea Lüdke beim "Großstadtrevier"