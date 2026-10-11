Diese Lieblinge sind nicht mehr beim "Großstadtrevier"

Seit Jahrzehnten gehört das "Großstadtrevier" zum festen TV-Abend vieler Fans – umso härter trifft es die Zuschauer, wenn beliebte Gesichter plötzlich fehlen. Der Serienausstieg von Wanda Perdelwitz im Jahr 2022 löste in der Fangemeinde große Bestürzung aus: Damals kehrte die Schauspielerin der Kultserie den Rücken, um sich beruflich neu zu orientieren. Seit der 26. Staffel hatte sie die pflichtbewusste Polizeiobermeisterin Nina Sieveking gespielt und galt für viele Zuschauer als das Herzstück des Hamburger PK 14. Umso schmerzhafter ist die traurige Gewissheit: Wie erst später an die Öffentlichkeit drang, verstarb Wanda im Herbst 2025 an den Folgen eines tragischen Fahrradunfalls.

Auch Torsten Münchow (60) kehrte dem "Großstadtrevier" den Rücken, nachdem er die Serie seit 2021 bereichert hatte. In seiner Rolle als gutmütiger Polizeihauptmeister und Wachhabender Helmut Husmann avancierte der Schauspieler in Rekordzeit zum absoluten Publikumsliebling. Sein Ausstieg wurde mit warmen Worten begleitet: "Wir danken Torsten für die schöne Zusammenarbeit und sein außerordentliches Engagement in dieser Zeit und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste", hieß es in einer ARD-Pressemitteilung. Auch Marc Zwinz beendete als Johannes "Hannes" Krabbe seinen Dienst – in der Folge "Die Freiheit" machte sich die Figur auf in den Norden, um neue Wege zu gehen. In derselben Episode verabschiedete sich auch Piet Wellbrook, gespielt von Peter Fieseler: Der Kommissar zog in den Süden, um näher bei seinen Kindern zu sein.

Ein weiterer großer Abgang: Till Demtrøders Figur Henning Schulz kehrte traumatisiert aus Afghanistan zurück und traf eine folgenschwere Entscheidung. Und unvergessen bleibt Dirk Matthies: Nach dem Tod von Jan Fedder (†64) 2019 rührte die Episode "Absolute Anfänger" mit einem Brief an Polizeioberrätin Frau Küppers, dargestellt von Saskia Fischer, sowie Fedders Abschiedslied "La Paloma, ohé". Wer die Entwicklung der Figuren und ihre Beziehungen im Revier noch einmal erleben möchte, findet frühere Staffeln und die großen Abschiedsfolgen in der ARD-Mediathek und bei Joyn.

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Wallocha, Stephan / ActionPress Die Stars der ARD-Serie "Großstadtrevier"

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Getty Images Schauspielerin Wanda Perdelwitz

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ActionPress Jan Fedder, TV-Star