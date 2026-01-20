"Großstadtrevier"-Fans dürfen sich auf Neuzugang freuen

Die Spannung steigt: Am 2. März startet eine neue Staffel des Dauerbrenners "Großstadtrevier" im Ersten, mit gleich zehn frischen Episoden. Die beliebte ARD-Vorabendserie, seit 1986 ein fester Teil der deutschen Fernsehlandschaft, bringt diesmal nicht nur neue spannende Kriminalfälle auf die Bildschirme, sondern auch eine neue Figur ins Team. Özgür Karadeniz (48) übernimmt laut dem Sender die Rolle des Ermittlers Tarkan Yildiz, der mit seinen hervorragenden Kontakten und seiner Fähigkeit, den kurzen Dienstweg zu nutzen, das Team auf der Hamburger Reeperbahn bereichern wird. Neben ihm sind die bekannten Charaktere wie Harry Möller, Frau Küppers und Lukas Petersen natürlich weiterhin mit dabei.

Die neuen Folgen versprechen viel Abwechslung und brisante Themen, die aktuelle gesellschaftliche Probleme widerspiegeln. So muss das Team sich etwa mit einem Vergewaltigungsfall beschäftigen, bei dem der Täter durch bürokratische Mängel auf freien Fuß kommt. Auch Lkw-Diebstähle durch sogenannte "Asphalt-Piraten" und Fake-Postings, die den Ruf einer Marketing-Chefin ruinieren, stehen im Fokus. Weitere Konflikte warten in einem Ruderverein, bei dem der Druck zu gefährlichen Situationen führt. Alle Episoden sind direkt nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek abrufbar und sorgen so für maximale Flexibilität bei den Zuschauern.

Die Hauptdarsteller der Serie kommen und gehen, doch "Großstadtrevier" bleibt ein Publikumsliebling. Mit Özgür als Tarkan werden frische Impulse gesetzt, die beim Publikum schon jetzt Neugier wecken. Zudem soll seine Rolle auch abseits der Ermittlungen für Abwechslung sorgen: Ein mitgebrachter Tischkicker, der aus Tarkans früherem Dienstort stammt, wird die Kollegen ordentlich aufmischen. Nach dem Meilenstein der 500. Folge im Oktober vergangenen Jahres bleibt die Serie auch in Staffel 38 spannend, und die Fans dürfen sich auf neue Geschichten und interessante Charaktere freuen.

Anzeige Anzeige

ARD/Thorsten Jander "Großstadtrevier"-Stars Maria Ketikidou, Özgür Karadeniz, Enrique Fiß und Sven Fricke.

Anzeige Anzeige

ARD/Thorsten Jander "Großstadtrevier"-Neuzugang Özgür Karadeniz

Anzeige Anzeige

ARD / Thorsten Jander / Montage Frey Collage: "Großstadtrevier"-Schauspieler, Staffel 38