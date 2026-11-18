Doja Cat (31) hat bei ihrer ausverkauften "Tour Ma Vie"-Show in San Antonio im US-Bundesstaat Texas für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin stand in einem winzigen schwarzen Bikinitop auf der Bühne, dessen dreieckige Cups kaum mehr als ihre Brustwarzenhöfe bedeckten. Dadurch waren unterhalb ihrer Brüste deutlich senkrechte Narben zu erkennen. Diese stammen offenbar von früheren kosmetischen Eingriffen, genauer gesagt von ihrer Brustvergrößerung. Verstecken wollte die Rapperin diese bei ihrem Auftritt augenscheinlich nicht. Den knappen Hingucker kombinierte Doja mit mehreren transparenten Strumpfhosen, einem funkelnden Tanga und einem vorne geöffneten Tüllrock. Lange schwarze Handschuhe und auffälliger Schmuck rundeten das extravagante Bühnenoutfit ab. Auf einigen Bildern trägt sie außerdem eine kurze schwarze Jacke mit weißem Revers.

Fotos und Videos von Dojas Konzert verbreiteten sich kurz darauf rasend schnell im Netz. Viele Fans feiern die Sängerin vor allem dafür, dass sie ihre OP-Narben ganz offen zeigt, statt sie zu kaschieren. Doch nicht nur ihr Outfit sorgte bei den Zuschauern für Gesprächsstoff. Auch mit ihrer energiegeladenen Show zog Doja die Aufmerksamkeit auf sich. Besonders ein Clip machte die Runde: Darin lässt sich die Rapperin während des Songs "Wet V-gina" auf den Boden sinken und legt dort eine verführerische Tanzeinlage hin. Einige User bezeichneten sie daraufhin als beste Performerin. Es gab allerdings auch abfällige Kommentare über ihren Auftritt. Fans nahmen die Sängerin daraufhin in Schutz und betonten, dass sie selbst nur zu gerne ein Ticket für die Show gekauft hätten. Für die Tour lässt sich Doja übrigens für jeden einzelnen Stopp einen eigenen Look anfertigen. Dafür arbeitet Doja eng mit Kreativdirektor Brett Alan Nelson zusammen. Als Inspiration dient vor allem der schillernde Glamour der 1980er-Jahre.

Dass Doja kosmetische Eingriffe an ihrem Körper vornehmen ließ, hatte sie schon zuvor selbst öffentlich gemacht. Im Jahr 2023 sprach sie offen über eine Brustverkleinerung sowie eine Fettabsaugung. Später entschied sie sich zudem für Brustimplantate. Ihre Narben versteckt die Künstlerin auch sonst nicht grundsätzlich. Bereits im Musikvideo zum Song "Okayyy" mit Rapperin Latto (27) waren die Narben ihrer Brustvergrößerung zu sehen. Bei ihrem nächsten Tourstopp im Kaseya Center in Miami blieb Doja ihrem extravaganten Bühnenstil ebenfalls treu. Diesmal präsentierte sie jedoch ein deutlich helleres Ensemble. Sie trug eine voluminöse kupferfarbene Perücke, ein goldenes Mini-Bikinitop und dazu passende Handschuhe. Bunte Strumpfhosen und ein knapper Tanga mit goldenem Gürtel vervollständigten das schillernde Outfit. Damit präsentierte sich die Sängerin auch in Miami wieder in einem eigens für den Abend entworfenen Outfit.

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Imago Doja Cat bei der Eröffnung des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles

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Getty Images Doja Cat

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