So wirkt sich Doja Cats Borderline-Diagnose auf Liebe aus

Doja Cat (30) hat sich in einem Interview mit dem Magazin Elle UK sehr persönlich über ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung geäußert – und dabei offen erklärt, wie stark die Diagnose ihre romantischen Beziehungen beeinflusst. Begleitet wurde das Interview von einem freizügigen Fotoshooting, bei dem die Sängerin in Unterwäsche zu sehen ist. Doja schildert darin eindrucksvoll, wie ihr Vertrauen in Partner durch die Erkrankung immer wieder auf die Probe gestellt wird: "Wenn ich einen Freund habe und er geht nur kurz Besorgungen machen, denkt mein Gehirn, dass er mit mir Schluss macht", erklärte sie gegenüber dem Magazin. "Ich muss dagegen ankämpfen und mir selbst beibringen, dass das nicht passiert. Ich bin in Sicherheit."

Im Gespräch beschreibt die 30-Jährige außerdem einen inneren Widerspruch: Nach außen hin baue sie bewusst Mauern auf, um unverwundbar zu wirken – innerlich sehe es aber ganz anders aus. "Ich tue diese Dinge mit Absicht, um mich stark zu fühlen. Und ich bin stark. Aber nicht so stark. Es ist eine Maske", sagte sie. Neben den persönlichen Einblicken sprach Doja auch über ihre laufende Welttournee "Tour Ma Vie", die sie noch in diesem Monat für mehrere Konzerte nach Großbritannien und anschließend durch Europa und die USA führt. Abschließen soll die Tour im November mit einem Auftritt im Madison Square Garden. Danach möchte die Sängerin erst mal kürzertreten: "Ich glaube, ich möchte drei Jahre Pause machen. Ich will einfach machen, was ich will", verriet sie dem Magazin.

Doja hatte ihre Borderline-Diagnose bereits vor einigen Monaten öffentlich gemacht. In einem TikTok-Video sprach sie offen über die Erkrankung und räumte ein, seit Jahren in Therapie zu sein und zu "kämpfen". Borderline ist laut der Mayo Clinic eine psychische Erkrankung, die die Art und Weise beeinflusst, wie Betroffene sich selbst und andere wahrnehmen, und den Alltag dadurch erheblich erschweren kann. Symptome umfassen unter anderem Stimmungsschwankungen, Impulsivität und Wutausbrüche.

Anzeige Anzeige

Getty Images Doja Cat im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Doja Cat, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Doja Cat bei den Oscars im März 2025