Morgen ist es endlich so weit: Nach 13 Jahren Wartezeit bringt Rockstar Games am Donnerstag "Grand Theft Auto VI" für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S heraus. Das Open-World-Actionspiel führt in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida und in dessen Metropole Vice City, die an Miami angelehnt ist. Nicht nur Gamer, sondern auch Musikfans haben auf diesen Tag hingefiebert. Gleichzeitig mit dem Spiel erscheint nämlich "Grand Theft Auto VI: The Album" mit 34 Songs, die eigens für das Projekt produziert wurden. Unter den Mitwirkenden finden sich zahlreiche große Namen: Cardi B (34), Travis Scott (35) und Yung Lean sind ebenso mit eigenen Stücken vertreten wie Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards (82) und Countrysänger Morgan Wallen (33). Eine entscheidende Rolle übernimmt außerdem das französische Elektroduo Justice. Sein Song "Flower in a Hurricane" war bereits mehrfach im Promomaterial zu hören. Darüber hinaus stammt die komplette Originalmusik des Spiels von Justice. Der dynamische Score passt sich an das Geschehen und die Entscheidungen der Spieler an und soll im Dezember noch einmal separat als Album namens "Grand Theft Auto VI: Original Score" erscheinen.

Die Erwartungen an "GTA VI" sind gewaltig, denn das Spiel zählt zu den größten Entertainmentereignissen des Jahres. Sensor Tower zufolge soll die Produktion mindestens eine Milliarde US-Dollar gekostet haben, andere Schätzungen gehen sogar von bis zu zwei Milliarden US-Dollar aus. Fast 16 Millionen Vorbestellungen und mögliche 55 Millionen Verkäufe in den ersten vier Monaten zeigen, wie hoch die Erwartungen sind. Zum Start gibt es allerdings nur den Einzelspielermodus, ein Onlineangebot wurde bislang nicht angekündigt. Auch eine PC-Version fehlt vorerst. Die Standardedition kostet rund 80 Euro, für die Ultimate Edition werden etwa 100 Euro fällig. Das Spiel benötigt ungefähr 210 Gigabyte Speicherplatz und hat keine Jugendfreigabe. Die Spielwelt soll fast doppelt so groß sein wie in "GTA V" und bietet neben der Hauptgeschichte auch zahlreiche Freizeitangebote – dazu zählen Basketball, Golf, Angeln, Tauchen, Kajakfahren, Motocrossrennen und Nachtclubbesuche. Über fiktive Radiosender erklingen Pop, HipHop, Rock, Metal, Country und elektronische Musik – darunter die neuen Songs der prominenten Stars.

Im Zentrum der Geschichte stehen Lucia Caminos und Jason Duval, zwischen denen die Spieler über weite Strecken frei wechseln können. Lucia wird gerade aus dem Gefängnis entlassen. Jason blickt dagegen auf eine Zeit beim Militär zurück und arbeitet für lokale Drogenschmuggler. Die beiden verbindet aber nicht nur ihr kriminelles Treiben: Sie sind auch ein Liebespaar und erinnern mit ihrer gemeinsamen Flucht an eine moderne Version von Bonnie und Clyde. Durch gemeinsame Unternehmungen in Leonida soll sich ihre Beziehung im Laufe des Spiels weiterentwickeln – ob die beiden ein inniges Liebespaar sind, eine schwierige Phase durchleben oder sich eher distanziert verhalten, hängt weitgehend von der Spielweise ab. Mit Lucia steht zudem zum ersten Mal in einem Hauptteil der Reihe eine Frau gleichberechtigt mit einem männlichen Protagonisten im Zentrum. Der Druck auf den neuen Teil ist enorm. Der Vorgänger "GTA V" kam 2013 auf den Markt und verkaufte sich seitdem laut Angaben von Take-Two Interactive mehr als 230 Millionen Mal. Die gesamte Reihe erreicht inzwischen über 475 Millionen verkaufte Exemplare. Entsprechend groß sind die Erwartungen an die Rückkehr nach Vice City – und an das prominent besetzte Musikalbum, das den Launch begleitet.

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Getty Images Eine Fotoillustration zeigt eine PS5-Spielehülle von "Grand Theft Auto VI" und den zugehörigen Downloadbildschirm

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Getty Images Cardi B auf der Bühne beim Essence Festival of Culture 2026 in New Orleans, Juli 2026

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