Erika Eleniak (57) hat verraten, wie ernst ihre finanziellen Schwierigkeiten vor ihrem Einstieg bei OnlyFans waren. Im Podcast "Miss Understood" von Rachel Uchitel (51) erzählte die ehemalige Baywatch-Darstellerin, dass sie ihre Wohnungsmiete irgendwann nicht mehr vollständig bezahlen konnte. Die offenen Beträge häuften sich, bis sie schließlich eine Räumungsaufforderung erhielt. Nach ihren Worten begegneten ihr die Verantwortlichen jedoch verständnisvoll und suchten mit ihr nach einer Lösung. Um ihre laufenden Kosten zu decken und ihr Zuhause behalten zu können, meldete sich Erika Anfang August bei OnlyFans an. Für die Mutter einer Tochter erwies sich dieser Schritt schon nach kurzer Zeit als Ausweg aus ihrer finanziellen Notlage. Mit den Einnahmen von der Bezahlplattform konnte sie nach eigener Darstellung verhindern, dass sie ihre Wohnung verlassen musste.

Ein luxuriöser Lebensstil sei nicht der Grund für ihre Geldprobleme gewesen, betonte Erika. Auch gewöhnliche Jobs habe sie weder abgelehnt noch als peinlich empfunden. Die Verdienstmöglichkeiten hätten allerdings nicht ausgereicht, um ihre Miete und die übrigen Fixkosten zu bezahlen. "Und man findet sich in dieser Situation wieder, in der man denkt: 'Ich muss einen bestimmten Geldbetrag verdienen, um meine laufenden Kosten zu bezahlen.' Was soll ich also tun?", beschrieb sie im Podcast ihre damalige Situation. Mit dem Gedanken an einen OnlyFans-Account musste sich die Schauspielerin zunächst anfreunden. Heute bewertet sie ihre Entscheidung deutlich positiver. Gegenüber Fox News Digital erklärte sie: "Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich wirklich geliebt, wertgeschätzt und auf eine Weise bestärkt, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. Es ist ein außergewöhnliches Gefühl, und ich kann ehrlich gesagt kaum glauben, wie viel Glück es in mein Leben gebracht hat."

Laut TMZ nahm Erika in ihren ersten drei Monaten auf OnlyFans rund 300.000 Dollar ein, umgerechnet etwa 270.000 Euro. Bei gleichbleibenden Einnahmen könnte ihr Umsatz im ersten Jahr ungefähr eine Million Dollar erreichen. Ihren Abonnenten zeigt sie persönliche und verspielte Inhalte, darunter Fotos, Videos und Strandaufnahmen. Teilweise stehen auch ihre Füße im Mittelpunkt der Beiträge. Für Erika bietet die Plattform außerdem eine zeitgemäße Möglichkeit, direkt mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Zu Beginn ihrer Karriere habe es weder soziale Medien noch vergleichbare Wege für einen unmittelbaren Austausch gegeben. Wer ihr schreiben wollte, musste einen Brief an eine der Adressen schicken, die in Teenagermagazinen veröffentlicht wurden. Bekannt wurde Erika durch ihre Rolle als Rettungsschwimmerin Shauni McClain in "Baywatch". Von 1989 bis 1992 gehörte sie zur Besetzung der ersten drei Staffeln. Im angekündigten Fox-Reboot der Serie soll sie mit einem Cameoauftritt zurückkehren.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Baywatch"-Star Erika Eleniak

Anzeige Anzeige

Instagram / officialerikaeleniak Schauspielerin Erika Eleniak

Anzeige Anzeige