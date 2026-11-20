Danielle Parton hat bei den CMA-Awards ein ganz besonderes Zeichen für ihre verstorbene Tante Dolly Parton (†80) gesetzt. Auf dem roten Teppich der Preisverleihung in der Bridgestone Arena in Nashville präsentierte sie am Mittwoch eine weiße, langärmelige Robe aus der Garderobe der Musikerin. Das Kleid bestach durch einen tiefen Ausschnitt, goldene Verzierungen und funkelnde Kristallfransen. Dazu kombinierte Danielle goldfarbene Stiefel mit Absatz.

Das Kleid hat eine bewegende Geschichte: Es war eigens für Dolly geschneidert worden. Die Sängerin sollte es bei einem Auftritt zu ihrem Song "Light of a Clear Blue Morning" tragen. Entworfen wurde das glamouröse Stück von Steve Summers, der viele Jahre lang als Kostümdesigner für Dolly arbeitete. Die Sängerin hatte die Robe sogar schon anprobiert, für den geplanten Auftritt aber nie angezogen. "Sie konnte es offensichtlich nicht mehr für den Anlass tragen, für den es entworfen wurde. Deshalb darf ich es nun tragen, um sie zu ehren. Ist das nicht wundervoll?", schwärmte Danielle vor der Show gegenüber Taste of Country.

Dolly Parton ist am 25. August 2026 nach einer kurzen Krebserkrankung gestorben. Sie wurde 80 Jahre alt. Um welche Krebsart es sich handelte, gaben ihre Vertreter nicht bekannt. Seitdem kümmert sich Danielle auch ganz offiziell um das Erbe ihrer Tante: Im Oktober wurde sie zur Markenbotschafterin von Dollys Nachlass ernannt. Seitdem übernimmt sie eine öffentliche Rolle dabei, das Vermächtnis der Sängerin zu bewahren. Danielle und Dolly verband eine enge familiäre Beziehung. Nun hält die Nichte die Erinnerung an die Countrylegende auf zwei Wegen wach: mit ihrem Amt für den Nachlass und mit persönlichen Erinnerungsstücken wie der maßgeschneiderten Robe.

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Getty Images Dolly Parton singt "Travelin' Thru" bei der Oscarverleihung 2006 im Kodak Theatre in Hollywood

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Getty Images Danielle Parton bei den 60. Country Music Association Awards in Nashville

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