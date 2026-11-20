Tom Holland (30) und Zendaya Coleman (30) haben sich in London ein neues Luxusdomizil gegönnt. Das Hollywoodpaar kaufte eine Villa in einem exklusiven, grünen Vorort der britischen Hauptstadt. Wie aus Unterlagen des britischen Grundbuchamts hervorgeht, zahlten die beiden dafür rund 9,8 Millionen Euro in bar. Ursprünglich war das Anwesen für ca. 10,7 Millionen Euro angeboten worden. Tom und Zendaya handelten den Preis demnach um fast 900.000 Euro herunter. Für den Kaufpreis erwartet den "Spider-Man"-Star und seine Frau reichlich Platz: Das Haus erstreckt sich über rund 465 Quadratmeter und steht auf einem etwa 4.000 Quadratmeter großen Grundstück. Auf das Paar warten fünf Schlafzimmer, vier Badezimmer sowie vier Empfangsräume. Damit bietet die Villa dem Schauspielerpaar sowohl viel Wohnfläche als auch Privatsphäre in einer der begehrten Wohnlagen Londons.

Auch in der neuen Nachbarschaft sorgt der prominente Zuzug schon für Gesprächsstoff. Besonders das jüngste Kind eines Anwohners soll begeistert darüber sein, dass Spider-Man bald auf der anderen Straßenseite wohnt. Der Vater nahm die ungewöhnliche Nachbarschaft gegenüber The Mail on Sunday mit Humor. Mit Blick auf das weitläufige Grundstück erzählte er: "Ich habe ihm gesagt: 'Du musst einen Ball schon sehr weit schießen, damit er in ihrem Garten landet.'" Mit einer Einladung rechnet er ebenfalls nicht: "Ich bezweifle, dass sie eine Einweihungsparty veranstalten werden." Für Tom ist es übrigens nicht die erste Immobilie in London. Bereits 2018 hatte sich der Schauspieler ein Haus mit sechs Schlafzimmern in Kingston upon Thames zugelegt. Damals zahlte er 2,5 Millionen Pfund, rund 3 Millionen Euro, für das Objekt und ließ es anschließend umfassend renovieren.

Tom und Zendaya kennen sich bereits seit 2017. Damals standen sie gemeinsam für "Spider-Man: Homecoming" vor der Kamera und verliebten sich als Peter Parker und MJ zunächst nur auf der Leinwand, später entwickelte sich auch abseits des Filmsets eine Beziehung. Im Dezember 2024 folgte die Verlobung. Nachdem danach monatelang über eine heimliche Hochzeit spekuliert worden war, bestätigte Tom im Juni 2026 gegenüber Esquire, dass die beiden inzwischen verheiratet sind. In ihrem bisherigen Luxusheim in West-London hatte Zendaya angeblich ein ganz persönliches Ritual zum Entspannen. Die Schauspielerin schaute dort ungefähr einmal am Tag einen Film aus der "Harry Potter"-Reihe. Die Geschichten aus der Zauberwelt halfen ihr dabei, abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Ob dieses Wohlfühlritual auch in der neuen Villa fortgesetzt wird, verriet Zendaya bislang nicht.

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Getty Images Tom Holland und Zendaya beim deutschen Fan-Event zu "Spider-Man: Brand New Day" in Berlin

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Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Dolby Theatre in Hollywood

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