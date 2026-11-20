Jennifer Lopez (57) sorgt mit einem neuen Beautyprodukt für jede Menge Gesprächsstoff, allerdings nicht im positiven Sinne. Ihre Marke "JLO Beauty" bringt den Beso Balm in einer limitierten Kooperation mit der österreichischen Luxusmarke Swarovski heraus und verlangt dafür stolze 135 Euro. Als der Lippenbalsam im Jahr 2023 erstmals auf den Markt kam, kostete er noch 17 Euro. Die neue Edition ist damit fast 690 Prozent teurer als das Original. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, erntet die Sängerin dafür in den sozialen Medien reichlich Spott. Die limitierte Ausgabe heißt "Beso Bling" und ist mit funkelnden Swarovskikristallen besetzt. Es gibt sie in drei Varianten, die an Jennifer angelehnt sind: Apfel steht für "The Dancer", Kakaocreme für "The Star" und Schwarzkirsche für "The Singer". "The Dancer" greift ihre Anfänge und ihre Disziplin als Tänzerin auf. "The Star" steht für ihr Leben im Rampenlicht, während "The Singer" ihre Entwicklung als Musikerin widerspiegeln soll. Mit der Kampagne verknüpft die Entertainerin also persönliche Stationen ihrer Karriere mit einem Luxusartikel.

Im Clip läuft ausgerechnet ihr Hit "Jenny From the Block" aus dem Jahr 2002. Darin betont sie, trotz ihres wachsenden Reichtums auf dem Boden geblieben zu sein. Zahlreiche Fans halten die Kampagne angesichts des hohen Preises für realitätsfern. Doch nicht nur die Summe stößt vielen sauer auf. Auch das Werbevideo sorgt für Kritik, denn es ist ausdrücklich als KI-generierter Inhalt gekennzeichnet. Für viele Nutzer ist das ein weiterer Grund, über die Aktion den Kopf zu schütteln. Im Netz machten viele ihrem Ärger Luft: "Stinkreich, und du konntest niemanden dafür engagieren, das zu animieren", schrieb ein Nutzer laut Daily Mail. Ein anderer forderte: "Nimm dir einfach zehn Minuten, um etwas zu filmen, und hör mit diesem Unsinn auf." The Independent zitiert einen weiteren Kommentar: "Das ist die dümmste Produkteinführung der Geschichte. WER ist dieses Marketingteam?" Laut The Cut verglichen manche die Verpackung sogar mit "traurigen, mit Glitzer besetzten Weed-Grindern".

JLO Beauty bewirbt alle drei Ausführungen zudem als Sammlerstücke, in denen versteckte Details stecken sollen. Die Reichweite der Werbeclips ist dabei enorm: Auf Instagram folgen Jennifer rund 239 Millionen Menschen. Entsprechend groß ist das Publikum, das die kritisierten Videos zu sehen bekommt und die Debatte über den Preis und den Einsatz von künstlicher Intelligenz mitverfolgt. Auf die Kommentare unter ihren Beiträgen hat die Sängerin bislang nicht öffentlich reagiert. Auch JLO Beauty äußerte sich bislang nicht. Daily Mail bat ihre Vertreter sowie die Fotografin und Regisseurin Nolwen Cifuentes, die für den Instagramclip genannt wird, um eine Stellungnahme. Die Sängerin genießt derweil ihr Single-Leben in vollen Zügen und blickt entspannt auf ihre vier Ehen zurück, die nicht hielten.

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Getty Images Jennifer Lopez bei der UK-Premiere von "Office Romance" in London, Juni 2026

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Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

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