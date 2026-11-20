Am 18. November 2006 gaben sich Katie Holmes (47) und Tom Cruise (64) das Eheversprechen. Die beiden Schauspieler heirateten im Castello Odescalchi nahe Rom. Zahlreiche prominente Gäste waren damals mit von der Partie. Zwei Jahrzehnte später ist vom früheren Hollywoodtraumpaar aber nichts mehr übrig. Bereits 2012 ließen sich Katie und Tom scheiden, seitdem gehen sie getrennte Wege. Keiner der beiden hat seither ein zweites Mal geheiratet. Die Schauspielerin ist inzwischen mit dem New Yorker Künstler Jason Bard Yarmosky liiert und lebt in New York. Tom hingegen ist offiziell Single. Auch die gemeinsame Tochter Suri Cruise (20) erwachsen: Sie ist mittlerweile 20 Jahre alt und studiert Musical-Theater an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh.

Die Ex-Partner lernten sich im April 2005 kennen. Einen Monat später sorgte der Hollywoodstar für Aufsehen: In "The Oprah Winfrey Show" gestand er seine Liebe zu Katie und sprang ausgelassen auf das Sofa. Im Juni folgte der Heiratsantrag am Eiffelturm. Knapp ein Jahr später kam Suri in Los Angeles zur Welt. Schließlich feierten sie eine mehrtägige Hochzeit in Italien. Damals waren Stargäste wie David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) anwesend. Die Ehe wurde jedoch von Negativschlagzeilen überschattet: Es gab Berichte über Konflikte rund um Scientology und die Erziehung der Tochter. Im Juni 2012 reichte die katholisch aufgewachsene Katie überraschend die Scheidung ein, im August war die Ehe offiziell beendet. Denn das Ganze wurde schnell und außergerichtlich geregelt.

Katie zog anschließend mit Suri nach New York. Die Regelungen zu Toms Umgang mit seiner Tochter hielten die Eltern vertraulich. Zwischen Vater und Tochter soll seit Jahren kein Kontakt bestehen. Mittlerweile hat Katie einen neuen Mann an ihrer Seite. Mit Jason feierte sie vor rund drei Monaten ihr offizielles Paardebüt: Beim Dinner zum 45. Jubiläum der Michael Kors Collection in East Hampton posierte die Schauspielerin eng an den Künstler gekuschelt für die Fotografen. Katie trug ein violettes Kleid und rote Schuhe, Jason setzte ganz auf Schwarz. Die gemeinsamen Bilder teilte die Schauspielerin anschließend auch auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise mit Katie Holmes und Suri Cruise im Jahr 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Holmes und Tom Cruise im März 2011

Anzeige Anzeige