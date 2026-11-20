Sara Kulka (36) macht ihre früheren Erfahrungen mit Medikamenten gegen ihre Depressionen zum Thema. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von der Reality-TV-Bekanntheit wissen, ob sie jemals Antidepressiva eingenommen habe. "Ja, tatsächlich habe ich damals auch Antidepressiva bekommen, und zwar Citalopram. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass das Medikament bei mir nicht wirklich angeschlagen hat", erzählt sie und ergänzt: "Letztendlich bin ich dann trotzdem in der Klinik gelandet." Sara bekam aber noch ein weiteres Medikament verschrieben. Sie erklärt: "Für die ganz schlimmen Gedanken und teilweise auch für die Panikattacken habe ich damals Pipamperon bekommen."

Die Einnahme brachte aber nicht nur Positives mit sich. Sara erinnert sich: "Das war allerdings echt heftig. Das Medikament hat mich regelrecht betäubt. Ich habe in diesen Momenten einfach gar nichts mehr gefühlt." Autofahren sei ihr unter dem Einfluss des Mittels ausdrücklich untersagt gewesen. Die Familienmutter führt aus: "Ich lag teilweise nur da, habe an die Decke gestarrt und war wie ausgeschaltet." Das Medikament half der Influencerin jedoch auch: "Andererseits hat es mich zumindest zeitweise aus diesen extremen, krankhaften Gedankenspiralen und den Panikattacken herausgeholt." Inzwischen kommt Sara nach eigenen Angaben seit ungefähr vier Jahren ohne Medikamente aus.

Genau bestimmen könne sie den Zeitraum allerdings nicht, denn ihr Gedächtnis habe nachgelassen. "Besonders mein Kurzzeitgedächtnis macht mir mittlerweile wirklich Probleme", erklärt Sara. Auch an bestimmte Ereignisse und Zeiträume könne sie sich nur schwer erinnern. Erst vor wenigen Tagen hatte sie ihre Follower von zu Hause aus auf den neuesten Stand gebracht und ein bedrückendes Bild ihrer aktuellen Verfassung gezeichnet. Mental gehe es ihr weiterhin nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Die innere Belastung sei momentan groß. Sie wünsche sich, wieder aktiver am Leben teilzunehmen, befinde sich derzeit aber eher im Überlebensmodus. Gleichzeitig betonte die Reality-TV-Darstellerin, dass sie ihre Community nicht ständig mit ihrer schwierigen Gefühlslage belasten wolle.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

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IMAGO / Steffen Schellhorn Sara Kulka, August 2020

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Imago Sara Kulka, Januar 2026

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