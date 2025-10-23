Show dank Papa? Peter Andre widerspricht Nepo-Baby-Vorwürfen

Gwyneth Paltrows (53) und Chris Martins (48) Tochter Apple musste sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, ein "Nepo-Baby" zu sein. Peter Andre (52) äußerte nun eine leidenschaftliche Verteidigung solcher Nachwuchstalente, denn auch seine Tochter Princess Andre (18) startete eine eigene TV-Show. Der Sänger wies laut The Standard die Kritik, solche Kinder erhielten nur aufgrund ihrer berühmten Eltern eine Chance, entschieden zurück: "Es ist unfair, Kinder von Prominenten allein auf diese Art zu bewerten. Viele von ihnen arbeiten hart und verdienen ihre Chancen", erklärte Peter im Interview.

Princess Andre, die mittlerweile häufiger im Rampenlicht steht, hat mit ihrer neuen Produktion einen weiteren Schritt in ihrer Karriere gemacht. Dass sie diese Möglichkeit überhaupt bekommt, ist für manche ein Zeichen vermeintlicher Bevorzugung. Doch ihr Vater betont, dass Talent und Einsatz entscheidend seien. "Sie ist in einem kreativen Umfeld aufgewachsen und hat diesen Weg für sich gewählt", so der Sänger weiter.

Peter, selbst seit Jahrzehnten erfolgreich im Showgeschäft, zeigt sich stolz auf seine Tochter und unterstützt sie in ihrer neuen Rolle. Dass er auch früher schon immer wieder betonte, wie wichtig ihm der familiäre Zusammenhalt ist, zeigt sich auch in seiner Haltung zu Princess' Karriere. Die junge Nachwuchskünstlerin, die ihren Vater schon bei verschiedenen Gelegenheiten begleitet hat, scheint sich nun als eigenständige Persönlichkeit in der Entertainment-Welt zu etablieren. Ihre neue Serie, die den Namen "The Princess Diaries" trägt, untermauert diesen Weg. Fans sind gespannt, was die Zukunft bringt – und Papa Peter wird sich sicher auch weiterhin für seine Kids einsetzen.

Getty Images Peter Andre, Sänger und Schauspieler

Getty Images Junior Andre, Princess Andre und Peter Andre im Mai 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Princess Andre, Tochter von Peter Andre und Katie Price