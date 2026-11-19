Mette-Marit (53) sieht sich erneut mit unangenehmen Fragen zu ihrer früheren Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) konfrontiert. Wie Bunte unter Berufung auf ein neues Buch berichtet, soll die norwegische Royal im Jahr 2013 ganze vier Tage im Haus des Unternehmers im US-amerikanischen Palm Beach verbracht haben. Der Aufenthalt wäre damit zu einem Zeitpunkt erfolgt, als der Unternehmer bereits wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt war. Besonders brisant: Mette-Marits Leibwächter sollen nicht gemeinsam mit ihr in dem Anwesen gewohnt haben. Stattdessen sollen sie in einem Hotel in der Nähe einquartiert gewesen sein. Am letzten Tag habe die Königin in dem Haus eine nicht näher beschriebene "unsichere Situation" erlebt. Was genau damals passiert ist, wird nicht näher beschrieben. Die Royal soll sich daraufhin jedoch bei ihrem Ehemann König Haakon VIII. (53) gemeldet haben.

Der Besuch in Florida war offenbar kein einmaliges Treffen. Zwischen Mette-Marit und Jeffrey soll Berichten zufolge von 2011 bis 2014 ein umfangreicher Kontakt bestanden haben. Die vier Tage in Palm Beach lagen also mitten in diesem Zeitraum. Gegenüber norwegischen Medien kritisierten Insider, mögliche Warnsignale seien nicht rechtzeitig erkannt worden. Außerdem habe die Polizei Epstein als Gastgeber im Vorfeld nicht ausreichend durchleuchtet. Der zuständige Polizeisicherheitsdienst wies die Vorwürfe jedoch zurück. Leibwächter könnten nicht darüber entscheiden, mit wem sich die von ihnen geschützten Personen privat treffen. Mette-Marit selbst hatte bereits in einem früheren Interview mit dem Sender NRK Stellung bezogen. Dort gab sie an, Epstein nur als private Bekanntschaft angesehen zu haben. Sie räumte damals zudem ein, weder die Polizei noch den Palast umfassend über den Kontakt informiert zu haben. Nach ihrer Darstellung habe sie zu jener Zeit nichts von Jeffreys Verbrechen gewusst.

Zuletzt hatten veröffentlichte Dokumente den Eindruck erweckt, dass die Beziehung zwischen der Royal und Epstein enger gewesen sein und länger angedauert haben könnte, als es der norwegische Palast zuvor geschildert hatte. Die Investigativjournalisten Tore Gjerstad und Gard Oterholm recherchierten mehrere Jahre lang zu Jeffreys Netzwerk in Norwegen und trugen ihre Erkenntnisse in einem Buch zusammen. Laut den Autoren belegen die Unterlagen eine Vielzahl an E-Mails, Telefongesprächen und persönlichen Begegnungen zwischen Mette-Marit und dem Unternehmer. Einige der Nachrichten sollen vertraulich und teilweise flirtend formuliert gewesen sein. Damit zeichnen die Unterlagen laut den Journalisten das Bild eines intensiveren Austauschs, als bislang öffentlich vermittelt worden sei. Die Royal hatte in der Vergangenheit stets betont, keine Kenntnis von Epsteins Verbrechen gehabt zu haben. Der Unternehmer war im August 2019 im Alter von 66 Jahren in einer Gefängniszelle in New York ums Leben gekommen.

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Getty Images Prinzessin Mette-Marit Tjessem Høiby am ersten Tag des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares in Norwegen

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Imago Jeffrey Epstein in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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