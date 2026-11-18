Elke Velten-Tönnies (73) könnte schon bald ihren Platz am Händlertisch von Bares für Rares räumen. Seit 2016 bietet die gebürtige Kölnerin in der ZDF-Trödelshow auf Schmuck, Kunst und Raritäten. Nach mehr als zehn Jahren in der Sendung denkt sie nun aber ans Aufhören. Im Gespräch mit Moderator Nico Gutjahr in seiner "Webtalkshow" deutete die Händlerin an, dass das Ende sehr nah sein könnte: "Für mich ist jetzt nach der Staffel, glaube ich, auch dann Schluss." Beschlossen ist der Abschied allerdings noch nicht. Elke hält es durchaus für möglich, noch "ein, zwei Jahre" weiterzumachen. Ob sie die Show tatsächlich verlassen wird und wann es so weit sein könnte, hängt laut eigener Aussage vor allem von zwei Faktoren ab. Entscheidend sei zum einen ihr gesundheitlicher Zustand. Zum anderen müsse sie ihre Aufgaben und Verpflichtungen im eigenen Unternehmen berücksichtigen, die ebenfalls einen erheblichen Teil ihrer Zeit beanspruchen.

Im kommenden Jahr feiert Elke ihren 74. Geburtstag – und das bringt sie ins Grübeln. "Da ist irgendwo die Uhr, die tickt", erklärte sie. Wie es nach ihrer Zeit bei "Bares für Rares" weitergehen soll, könne sie im Moment "nicht wirklich sagen". Auch in ihrem Bonner Goldankauf mit angeschlossener Galerie, den sie bereits seit 2003 betreibt, möchte die Unternehmerin künftig kürzertreten. Wann ihr das angesichts ihrer zahlreichen Aufgaben gelingt, bleibt jedoch abzuwarten. Die Freude an der Sendung hat sie trotz ihrer Ausstiegsüberlegungen nicht verloren: Die Dreharbeiten bereiten ihr weiterhin großen Spaß. Aufgeregt ist sie vor der Kamera längst nicht mehr. Vielmehr freut sie sich jedes Mal darauf, ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Händlerteam wiederzusehen. Die Rückkehr ins Studio fühle sich für sie an wie "nach Hause kommen", schwärmte Elke in dem Gespräch.

Besonders eng verbunden ist Elke mit ihrem "Bares für Rares"-Kollegen Wolfgang Pauritsch (54). Als sie noch neu am Händlertisch war, stand er ihr zur Seite. Immer wieder holte er sie in die Gespräche der Runde mit hinein und erleichterte ihr so den Einstieg. Die Unterstützung, die sie selbst einst erfahren hat, gibt die Händlerin heute gerne weiter. Neue Teammitglieder begleitet sie mit viel Engagement und nimmt sie unter ihre Fittiche. Besonders schön findet sie es, ihre Entwicklung innerhalb der Sendung mitzuerleben. Ihr beruflicher Weg begann übrigens ganz woanders. Bevor Elke in den Schmuckhandel einstieg, machte sie eine Ausbildung zur Chemielaborantin. Heute ist Schmuck ihr Fachgebiet. Bei Kunstobjekten vertraut sie dagegen eher ihrem Gespür als Händlerin. Weil ihr die Arbeit so viel Spaß macht, nimmt sie es auch gelassen, wenn sie mal danebenliegt und einen Fehlkauf tätigt.

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Instagram / veltentonnies Elke Velten-Tönnies, September 2022

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Instagram / veltentonnies Elke Velten-Tönnies, Februar 2023

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