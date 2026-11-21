Bei Bares für Rares hat eine geheimnisvolle Figur jetzt für eine echte Überraschung gesorgt. In einer aktuellen Folge der Trödelshow kam Helga Heller aus Mühldorf am Inn gemeinsam mit ihrer Tochter Alexandra aus München ins Pulheimer Studio. Im Gepäck hatten die beiden ein ungewöhnliches Kunstobjekt mit zahlreichen Motiven, das sie Moderator Horst Lichter vorstellten. Helga hatte das Stück vor einiger Zeit bei der Auflösung einer Boutique entdeckt und kurzerhand gekauft. Was genau sie da erworben hatte, wusste die Verkäuferin offenbar nicht. Expertin Dr. Bianca Berding konnte das Rätsel schließlich lösen: Die Figur stammt tatsächlich von keinem Geringeren als Salvador Dalí. Für Helga zahlte sich der Auftritt in der Sendung richtig aus. Sie selbst hätte sich mit 300 Euro zufriedengegeben. Die Expertise eröffnet ihr jedoch ganz andere Aussichten. Auch im Händlerraum stößt die außergewöhnliche Figur auf Interesse. Händler Wolfgang Pauritsch (54) bietet am Ende 1.200 Euro und sichert sich damit den Zuschlag. Für Helga zahlt sich der Besuch in der Trödelshow somit ordentlich aus: Das Dalí-Werk bringt ihr genau das Vierfache ihres ursprünglichen Wunschpreises ein.

Bei dem Objekt handelt es sich um das Werk "Caduceus I", das der spanische Künstler im Jahr 1982 entworfen hatte. Das Exemplar, das in der Show vorgestellt wurde, entstand allerdings erst 1987. Es trägt die Nummer 361 einer Auflage, die auf 2.000 Stück limitiert ist. Gefertigt wurde die Figur zum größten Teil aus unterschiedlich patinierter Bronze. Ins Auge fallen vor allem ein Baumstamm mit Flügeln, eine vergoldete Schlange mit einem Kopf, der an einen Drachen erinnert, ein verchromtes Ei und eine Plakette aus Sterlingsilber. Im Sockel sind zudem Passagen des hippokratischen Eides in französischer Sprache verewigt. Bianca beziffert den Wert des Originals schließlich auf 1.000 bis 1.500 Euro und liegt damit weit über Helgas bescheidener Preisvorstellung. Die Gebote starten zunächst bei den gewünschten 300 Euro, steigen nach der Verkündung der Expertise aber zügig. Wolfgang legt schließlich aus eigenem Antrieb noch einmal nach und erhöht sein Angebot auf 1.200 Euro.

Während Helga ein Vielfaches ihres Wunschpreises kassierte, hatten Ulrich Grundmann und seine Frau eine herbe Enttäuschung erlebt. Das Paar aus Voerde hatte einen Ring zu "Bares für Rares" mitgebracht und auf einen Verkauf für 6.000 Euro gehofft. Das Schmuckstück hatte einer Verwandten gehört, die es einst als Wertanlage gekauft hatte. Doch Expertin Wendela Horz hatte bei der Prüfung eine ernüchternde Entdeckung gemacht: Der vermeintliche Diamant war lediglich ein Zirkonia. Den Wert des Steins hatte sie auf gerade einmal 10 bis 20 Euro beziffert. Immerhin hatte die Fassung aus echtem Gold bestanden. Ulrich und seine Frau hatten sich deshalb trotz der geplatzten Hoffnung in den Händlerraum gewagt. Dort hatte Markus Wildhagen (60) schließlich 180 Euro geboten und den Zuschlag erhalten. Das Paar hatte den Ring damit zwar verkauft, war aber weit unter seinem Wunschpreis geblieben. Zwischen der erhofften Summe und dem tatsächlichen Erlös hatten satte 5.820 Euro gelegen.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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Nadine Rupp/action press für Bauer Stars&Stories Wolfgang Pauritsch

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