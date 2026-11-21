Nur rund einen Monat nach ihrer endgültigen Scheidung von Austin Sosa ist Jaime King (47) mit einer neuen männlichen Begleitung gesichtet worden. Die Schauspielerin traf sich in Los Angeles mit Regisseur George Moïse auf einen Kaffee. TMZ liegen Schnappschüsse von dem gemeinsamen Ausflug vor. Auf einer Aufnahme ist sogar zu sehen, wie sich die zwei ein Gebäck teilen.

Bei ihrem gemeinsamen Ausflug ließen sich Jaime und George das herbstliche Wetter in Los Angeles nicht entgehen. Die beiden genossen die Zeit unter freiem Himmel sichtlich. Was genau hinter dem Treffen steckt, ist bislang jedoch unklar. Ebenso unklar ist, wie lange sich die beiden bereits kennen und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Weder Jaime noch George haben sich bisher öffentlich dazu geäußert. Ob die zwei ein Date oder doch nur ein Treffen unter Freunden zelebrierten, ist unklar. Klar ist allerdings, dass der Ausflug in eine Zeit des Umbruchs fällt. Denn erst im vergangenen Monat war Jaimes Scheidung von Austin rechtskräftig abgeschlossen worden.

Mit dem Ende ihrer Ehe beginnt für Jaime nun ein neuer persönlicher Lebensabschnitt. Welche Pläne sie nach dem Ehe-Aus für ihr Privatleben hat, hat Jaime bislang nicht öffentlich gemacht. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin war sie zuvor auch als Model tätig. Zudem ist sie Mutter von zwei Kindern. Auch darüber, ob sie womöglich bereits wieder im Dating-Leben angekommen ist, ist nichts bekannt.

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Getty Images Bei der Cinemagic Los Angeles Film Showcase 2025 im Fairmont Miramar: Jaime King in Santa Monica

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Getty Images Jaime King bei der "Free A Girl"-Vorführung im The London Hotel in Los Angeles

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