Ben Affleck (54) und Jennifer Garner (54) zeigen mal wieder, dass eine Scheidung noch lange kein Grund ist, sich aus dem Weg zu gehen. Am Donnerstag unternahmen die Schauspieler einen gemeinsamen Ausflug in Los Angeles. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden nebeneinander durch die Straßen der kalifornischen Metropole schlendern. Die Ex-Partner unterhielten sich während ihres Tagesausflugs angeregt und schienen die gemeinsame Runde durch die Stadt sichtlich zu genießen. Für eine kleine Stärkung legte Ben zwischendurch noch einen Zwischenstopp bei McDonald's ein. Dort holte er sich etwas zu essen sowie einen Eiskaffee, bevor der Ausflug weiterging.

Für den gemeinsamen Spaziergang hatte sich Ben auffallend elegant gekleidet. Der Hollywoodstar trug einen klassischen schwarzen Anzug und kombinierte dazu ein weißes Hemd, dessen Kragen leicht geöffnet war. Jennifer hingegen war deutlich sportlicher unterwegs: Die Schauspielerin entschied sich für dunkelblaue Leggings, ein hellblaues Sweatshirt und rosafarbene Sneaker. Ihre Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden und unter einer grauen Kappe versteckt. Dass die beiden gerade rund um die Feiertage Zeit miteinander verbringen, kommt nicht zum ersten Mal vor. Bereits an Thanksgiving 2025 hatte Ben seine frühere Frau und die gemeinsamen Kinder in ihrem Zuhause in Los Angeles besucht.

Ben und Jennifer gaben sich 2005 das Jawort. Im Jahr 2018 wurde ihre Ehe geschieden. Aus ihrer Ehe stammen die drei Kinder Violet, Fin und Samuel, die abwechselnd jeweils eine Woche bei ihrem Vater und ihrer Mutter leben. "Ich arbeite hart, und dann fahre ich nach Hause und hole die Kinder von der Schule ab. Wir essen zusammen zu Abend, wenn sie bereit sind, Zeit mit mir zu verbringen. Sie sind eine Woche bei mir und dann eine Woche bei ihrer Mutter", verriet der "The Accountant"-Star gegenüber Variety. Die gemeinsame Elternschaft mit Jennifer nannte er "wunderbar".

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

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Imago Ben Affleck bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony im Barker Hangar, Santa Monica, am 18. April 2026

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