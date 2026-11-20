Vier Hochzeiten und eine große Erkenntnis: Jennifer Lopez (57) hat verraten, was sie eigentlich immer wieder vor den Traualtar getrieben hat. Sie war auf der Suche nach Halt, echter Nähe und einem Menschen ohne berufliche oder eigennützige Motive. Im Podcast "Friends Keep Secrets" sprach die Sängerin mit Benny Blanco (38), Lil Dicky und Kristin Batalucco darüber, wie einsam sie sich trotz ihres Ruhms gefühlt habe. "Mir ist jetzt wirklich klar geworden, dass ich nach Halt gesucht habe. Ich war schon eine Weile berühmt. Ich fühlte mich in der Welt irgendwie verloren ... es ist ein einsames Leben", gestand Jennifer. Dieses Gefühl habe ihren wiederholten Gang vor den Traualtar mitgeprägt. Obwohl sie ständig von zahlreichen Menschen umgeben gewesen sei, habe sie sich innerlich allein und orientierungslos gefühlt. Inzwischen habe sie jedoch gelernt, auch allein gut zurechtzukommen. Eine neue Liebe schließe sie zwar nicht aus. Einen Partner, der dieses Gefühl der Einsamkeit auffängt, brauche sie aber nicht mehr.

Ein voller Terminkalender und ein großes Umfeld konnten Jennifers Wunsch nach einer ehrlichen Verbindung offenbar nicht ersetzen. "Die Leute denken, dass man immer von Menschen umgeben ist und alles hat, aber irgendwie ist es einsam", erklärte sie in dem Podcast. Deshalb sehne man sich nach einer Person, die einfach nur da sein und sich verbunden fühlen wolle. Dabei solle es sich um jemanden handeln, der weder für sie arbeite noch etwas von ihr erwarte. Ihre gescheiterten Beziehungen sieht Jennifer mittlerweile als Erfahrungen, die zu ihrem persönlichen Weg gehören. Erst besonders schmerzhafte Rückschläge hätten ihr gezeigt, welche Lektionen sie daraus ziehen müsse. Die Scheidungen vor den Augen der Öffentlichkeit seien hart und enttäuschend gewesen und hätten teils lebensverändernden Schmerz mit sich gebracht. Trotzdem betonte die Schauspielerin, ihre früheren Partner vollständig geliebt zu haben. Für ihr Verhalten gegenüber ihren Ex-Partnern müsse sie sich nicht schämen. Menschen in einer Trennung rät Jennifer deshalb, auch im Schmerz so zu handeln, dass sie später stolz darauf zurückblicken können.

Jennifer war erstmals von 1997 bis 1998 mit Ojani Noa (52) verheiratet. Ihre zweite Ehe mit dem Tänzer und Choreografen Cris Judd hielt von 2001 bis 2003. Am längsten dauerte ihre Ehe mit dem Sänger Marc Anthony (58): Von 2004 bis 2014 waren die beiden Mann und Frau. Gemeinsam haben sie die inzwischen 18-jährigen Zwillinge Max und Emme. Mit Ben Affleck (54) wagte Jennifer schließlich einen weiteren Anlauf: Nach ihrer ersten Beziehung in den 2000er-Jahren fanden die Sängerin und der Schauspieler im April 2021 erneut zueinander und heirateten später. Die spätere Trennung von ihrem vierten Ehemann traf sie nach eigenen Angaben auf allen Ebenen schwer und stürzte sie in eine Phase tiefer Trauer. Ganz aufgegeben hat sie die Hoffnung auf romantische Gefühle dennoch nicht. Jennifer wünsche sich weiterhin, sich eines Tages wieder zu verlieben. Eine mögliche neue Beziehung will sie allerdings nicht mehr in der Öffentlichkeit führen.

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Instagram / jlo Jennifer Lopez im Sommer 2026

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Getty Images Bei der Eröffnung des Los Angeles Latino International Film Festival: Jennifer Lopez

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