Diplo (48) gewährt ungewohnt tiefe Einblicke in sein Liebesleben. Als erster Gast der zweiten Staffel des Podcasts "Office Of" sprach der DJ und Produzent mit dem New Yorker Journalisten Yale Breslin erstaunlich offen über seine Erfahrungen mit Männern. "Ich hatte homosexuelle Erfahrungen", erzählte der Musiker in dem Gespräch. Außerdem fand er klare Worte für seine Gefühle: "Ich habe auch Männer geliebt." Eine feste Beziehung mit einem Mann will Diplo deshalb grundsätzlich nicht ausschließen. Aktuell könne er sich allerdings weder konkret vorstellen, einen Mann zu heiraten, noch sich vollständig auf ein entsprechendes Datingverhältnis einzulassen. Klar ist für den dreifachen Vater jedoch, dass sich seine bisherigen Erfahrungen und sein Verständnis von Liebe nicht allein auf Frauen beschränken.

Bei Beziehungen mit Frauen hat Diplo sich dagegen nach eigener Aussage bislang schwergetan. Wahrscheinlich habe er sich aus Angst nie wirklich ganz auf eine Frau eingelassen. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jemals mit einer Frau hatte, weil ich einfach solche Angst davor hatte", erklärte er im Podcast. Was echte Liebe für ihn bedeutet, habe er erst durch seine Kinder verstanden: "Bei meinen Kindern habe ich erkannt, dass das echte Liebe ist. Reine Liebe." Besonders emotional wurde es am 16. Geburtstag seines ältesten Sohnes. Da habe Diplo zwischen seinen beiden Söhnen gesessen und geweint. Mit dem nahenden Schulabschluss seines Ältesten werde ihm nämlich bewusst, wie begrenzt die gemeinsame Zeit ist. Ganz nebenbei plauderte der Musiker noch über Madonna (68): Die Sängerin sei die Einzige, die seine Anrufe um vier Uhr morgens annehme und um sieben Uhr gleich noch einmal. Ihre provokante Art sei Teil ihrer öffentlichen Marke.

Es ist nicht das erste Mal, dass Diplo mit überraschenden Aussagen über sein Datingleben für Gesprächsstoff sorgt. Im Podcast "Smart Girl Dumb Questions" hatte er zuvor behauptet, sowohl mit der Sängerin Katy Perry (42) als auch mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54) ausgegangen zu sein. Die Verbindung zu Katy datierte er damals auf das Jahr 2014. Seine Bemerkung über Justin fiel dagegen, als es in dem Gespräch um die Attraktivität des Politikers ging. In seinem aktuellen Interview zeigt sich der DJ aber von einer deutlich persönlicheren Seite. Dabei spricht er auch über die Vorstellungen von Männlichkeit, mit denen er früher konfrontiert gewesen sei. Verletzlichkeit zu zeigen, sei ihm dadurch lange schwergefallen. Auch über seine mentale Gesundheit offen zu sprechen, habe er sich wegen dieser Vorstellungen davon, wie ein Mann zu sein habe, lange nicht getraut.

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Getty Images Diplo, Musiker

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Instagram / diplo Diplo und seine Kinder, August 2026

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