Meg Ryan (65) feiert heute ihren 65. Geburtstag – doch rund um ihren Ehrentag dreht sich das Gespräch wieder einmal vor allem um ihr Aussehen. Nachdem der Hollywoodstar in der vergangenen Woche eine Charityveranstaltung in New York besucht hatte, äußerte Dr. Alma Kamenica gegenüber der Daily Mail Vermutungen über mögliche Beautybehandlungen. Anhand der aktuellen Aufnahmen hält die Medizinerin unter anderem Filler, Botox und sogar ein Gesichts- oder Halslifting für denkbar. Gleichzeitig betont sie, dass sich solche Eingriffe allein auf Grundlage von Fotos nicht belegen lassen. Meg selbst hat Schönheitsoperationen und andere optische Eingriffe stets dementiert. Das Newsportal bat das Management des Hollywoodstars um eine aktuelle Stellungnahme zu den neuen Spekulationen.

Besonders an Megs Wangen und Lippen will Alma Veränderungen erkannt haben. "Ihr Gesicht wirkt deutlich voller als zu Beginn ihrer Karriere, was darauf hindeuten könnte, dass sie Dermalfiller erhalten hat, um den Wangen und Lippen mehr Volumen zu verleihen", erklärte sie gegenüber der Daily Mail. Die definierte Kieferpartie könnte ihrer Einschätzung nach auf ein Gesichts- oder Halslifting zurückgehen. Hinter der glatten Stirn vermutet sie möglicherweise Botox. Darüber hinaus nennt die Expertin weitere mögliche Anwendungen: Morpheus8, eine Methode, die Microneedling mit Radiofrequenzenergie verbindet und die Kollagenbildung ankurbeln soll, könnte zur Straffung der Haut beigetragen haben. Mit IPL ließen sich zudem Hautton und Pigmentierung verbessern. Vor allem die Fülle in der Mitte des Gesichts sei auffällig. Sie könne die Proportionen verändern und die Augen kleiner erscheinen lassen. Ihre Einschätzung versah die Ärztin aber mit einer klaren Einschränkung: "Natürlich können Fotos allein nicht bestätigen, welchen Behandlungen sich Meg möglicherweise unterzogen hat."

Meg begegnete den wiederkehrenden Diskussionen über ihr Äußeres in der Vergangenheit betont gelassen. "Ehrlich gesagt schenke ich dem nicht viel Aufmerksamkeit. Es gibt heutzutage so viel Hass auf der Welt. Es ist so einfach, zu urteilen. Stellt euch vor, ein Hater zu sein – wie dumm", erklärte sie 2015 gegenüber Porter. Im Interview mit Glamour kritisierte die zweifache Mutter 2023 den Jugendwahn: "Unsere Kultur ist so besessen von Jugend. Als inzwischen alter Mensch liebe ich mein Alter. Ich liebe den Punkt, an dem ich bin. Altern ist nicht so beängstigend. Wir alle tun es." Rückblickend hätte sie sich dabei mehr Gelassenheit gewünscht. Schon 2013 hatte ihr Auftritt beim Taormina Film Festival Spekulationen über mögliche Lippenbehandlungen ausgelöst. Abseits solcher Debatten nimmt sich Meg bewusst Zeit für sich: 2018 verriet sie außerdem Details zu ihrer rund zweistündigen Morgenroutine namens "The Turnout". Dabei nimmt sie sich bewusst Zeit für Kaffee, Kreuzworträtsel, Zeichnen und die Planung ihres Tages.

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