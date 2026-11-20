Nick Cannon (46) sorgt mit einem Foto aus dem Krankenhaus für Besorgnis. Der Rapper und Entertainer meldete sich auf Instagram bei seinen Fans und zeigte sich zurückgelehnt in einem Krankenbett. Wie ernst es um seinen aktuellen Gesundheitszustand steht, verriet er nicht. Zu dem Schnappschuss schrieb Nick ein paar Zeilen an seine Follower: "Diese Welt kann einem definitiv viel abverlangen. Betet für mich, Leute." Den Beitrag versah der zwölffache Vater mit dem Hashtag "Lupus Warrior". Seit 2012 lebt er mit der Autoimmunerkrankung. Ob sein aktueller Klinikaufenthalt unmittelbar mit Lupus zusammenhängt, ließ der Musiker allerdings offen. Weitere Details zu möglichen Beschwerden, Untersuchungen oder zur Dauer seines Aufenthalts teilte er ebenfalls nicht mit.

Lupus ist eine chronische Autoimmunerkrankung. Dabei greift das Immunsystem irrtümlich gesundes Gewebe und Organe des eigenen Körpers an. Die Beschwerden können schubweise auftreten und reichen von Schmerzen und Fieber bis zu Hautausschlägen oder Kopfschmerzen. Nick sprach 2024 offen darüber, welche Folgen die Krankheit für ihn hat. Demnach greift Lupus bei ihm vor allem die Nieren und gelegentlich auch die Haut an. Als er im 2012 seine Diagnose erhielt, war zudem sein Herz betroffen. Damals erlitt der Schauspieler nach eigenen Angaben schwere Lungenembolien. Unter seinem aktuellen Instagram-Beitrag sammelten sich nun zahlreiche aufmunternde Nachrichten von Freunden und Fans. Realitystar Ashley Martson schrieb: "Gebete ... Lupus ist die Hölle." Auch Musiker Jacquees sprach Nick Mut zu und kommentierte: "Ich bete für dich, mein Bruder, immer nur Liebe." Viele weitere Nutzer schlossen sich den Genesungswünschen und Gebeten an.

Abseits seiner gesundheitlichen Belastung steht Nick regelmäßig wegen seiner großen Patchworkfamilie im Fokus. Insgesamt ist der Entertainer Vater von zwölf Kindern. Zu ihnen gehören die Zwillinge Monroe und Moroccan, die aus seiner früheren Ehe mit Sängerin Mariah Carey (57) stammen. Die beiden Jugendlichen meldeten sich vor Kurzem in einem Trailer zu Nicks Netflix-Dokuserie "Raising the Cannons" zu Wort. Dort sprachen sie offen und durchaus kritisch über das Familienmodell ihres Vaters. Außerdem schilderten die Geschwister, wie sich Nicks Lebensstil aus ihrer Sicht auf die Beziehung ihrer Eltern ausgewirkt habe. Dabei thematisierten die Zwillinge ebenfalls, welchen Einfluss die Lebensweise ihres Vaters auf ein mögliches Liebescomeback von Nick und Mariah gehabt haben könnte. Die Familie gewährte damit bereits vor dem Start der Dokuserie einen persönlichen Einblick in ihre Dynamik und die unterschiedlichen Perspektiven auf Nicks Alltag als zwölffacher Vater.

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Imago Nick Cannon bei der HollyRod DesignCare Action in Motion Gala in Los Angeles, November 2026

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Instagram / nickcannon Nick Cannon im Krankenhausbett

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