Simon Cowell (67) wehrt sich gegen die Millionenforderung seines früheren Geschäftsberaters und Anwalts Ian Rosenblatt. In einer beim Londoner High Court eingereichten Klageerwiderung bestreitet der Produzent laut The Sun, eine behauptete Vereinbarung verletzt zu haben. Im Zentrum des Streits steht eine Abmachung, die laut Ian bei einem Abendessen auf einer Serviette festgehalten worden sein soll. Das Treffen habe im Oktober 2022 in Simons Londoner Zuhause stattgefunden. Dabei sei über Ians finanzielle Beteiligung an einem Geschäft mit einem Volumen von mehr als 75 Millionen Pfund gesprochen worden. Der Berater behauptet, die ihm zugesagte Zahlung nie erhalten zu haben. Deshalb fordert er nun mehrere Millionen Pfund von seinem ehemaligen Geschäftspartner. Simon weist den Vorwurf eines Vertragsverstoßes zurück und akzeptiert die Forderung nicht.

Auch zum Verlauf ihrer Zusammenarbeit schildern die beiden Männer unterschiedliche Versionen. In seiner Klageerwiderung bezeichnet Simon seinen früheren Vertrauten als "häufig aggressiv und unberechenbar". Ian habe wiederholt mit seinem Rücktritt gedroht, um den Produzenten zur Erfüllung seiner Forderungen zu bewegen. Ian bestreitet diese Darstellung und erhebt seinerseits Vorwürfe gegen Simon. Laut seiner Klageschrift wollte er sein Amt bereits im September 2022 offiziell niederlegen, weil er die Zusammenarbeit als "herausfordernd" empfunden habe. Simon habe ihn zudem von wichtigen Budgetgesprächen ausgeschlossen. Darüber hinaus beschreibt Ian das Verhalten des Produzenten als "extrem emotional". Dies habe wiederholt zu Konflikten zwischen ihnen geführt. Die gegenseitigen Anschuldigungen sind damit Teil der unterschiedlichen Darstellungen, die beide Seiten dem Gericht vorgelegt haben.

Ian hatte Simon zunächst als Anwalt und Berater unterstützt, bevor er 2020 Direktor von dessen Unterhaltungsunternehmen Syco wurde. Das Abendessen im Oktober 2022 sollte seiner Klageschrift zufolge klären, wie die Zusammenarbeit fortgesetzt werden könnte. Simon habe ihn mit einer lukrativen Beratervergütung für ein damals vorbereitetes Geschäft halten wollen. Einzelheiten zu diesem vertraulichen Deal sind bislang nicht bekannt. Sein Volumen soll mehr als 75 Millionen Pfund betragen haben, umgerechnet rund 90 Millionen Euro. Auf der Serviette soll nach Ians Darstellung festgehalten worden sein, welchen prozentualen Anteil am Erlös er erhalten sollte. Außerdem behauptet er, Simon habe das Schriftstück unterzeichnet. Welche Bedeutung die angebliche Vereinbarung für seine Zahlungsforderung hat, ist nun Gegenstand des Rechtsstreits. Eine gerichtliche Entscheidung darüber geht aus den bislang geschilderten Unterlagen nicht hervor.

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IMAGO / WENN Simon Cowell, September 2025

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Getty Images Simon Cowell, TV-Star

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