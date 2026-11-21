Die Skateboardlegende Tony Hawk (58) hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards in Los Angeles einen seltenen Einblick in sein Familienleben mit dem kleinen Ronin Walker Cobain Hawk gegeben. Der Zweijährige ist der Sohn von Tonys Sohn Riley Hawk (33) und der Künstlerin Frances Bean Cobain (34). Statt eines klassischen Großvaternamens hat sich Ronin für den Sportler etwas Besonderes ausgesucht. Für seinen Enkel ist Tony nicht etwa der Opa, sondern einfach nur "Papa". Auch Tonys Ehefrau Catherine Goodman kommt nicht zu kurz: Sie ist "Momo". Im Gespräch mit dem Magazin People zeigte sich der Sportler begeistert von seiner neuen Rolle als Großvater: "Mein Name ist Papa, der Name meiner Frau ist Momo, und es macht uns mehr Spaß, als wir uns je hätten vorstellen können."

Wenn Ronin bei seinen Großeltern zu Besuch ist, dreht sich alles um seine Lieblingsthemen. Gemeinsam beschäftigen sich Tony, Catherine und der Kleine mit Autos und Dinosauriern. Für Action in der Einfahrt sorgt ein kleines Fahrzeug, das Lightning McQueen aus dem Animationsfilm "Cars" nachempfunden ist. Der Skateboardprofi genießt diese alltäglichen Momente mit seinem Enkel bewusst. Besonders freut er sich darüber, dass er Ronin beim Großwerden begleiten darf. Dass der Sportler seine Leidenschaft auch mit dem Nachwuchs teilt, war schon Anfang vergangenen Jahres zu sehen. Im Februar 2025 veröffentlichte Tony ein Foto. Darauf waren Großvater und Enkel zu sehen, wie sie zu Hause zusammen auf einem Skateboard unterwegs waren.

Wie glücklich Tony in seiner Rolle als Opa war, hatte er bereits vor einem Jahr im Gespräch mit Bild verraten. "Opa zu sein, ist das coolste Abenteuer, das ich jemals hatte", schwärmte er damals. Auch von seinem Verhältnis zu Schwiegertochter Frances (34) hatte er nur Gutes zu berichten. Bei aller Begeisterung für den Familienzuwachs war ihm eines besonders wichtig: Ronin sollte später selbst entscheiden dürfen, wohin sein Weg führte. Große Erwartungen an eine mögliche Karriere auf vier Rollen wollte Tony deshalb nicht an seinen Enkel stellen. "Ich will nicht, dass er mit irgendeinem Druck aufwächst, irgendwer anderes zu sein als derjenige, der er sein möchte", erklärte er. Zwar hatten alle seine Kinder seine Begeisterung fürs Skaten geteilt. Das professionelle Training für Ronin wollte er aber seinem Sohn Riley überlassen.

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Getty Images Tony Hawk bei der Gala von The Skatepark Project am 17. November 2023 im Chateau Marmont in Los Angeles

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Instagram / thespacewitch Riley Hawk und sein Sohn Ronin

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