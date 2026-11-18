Jennifer Lopez (57) kann mittlerweile über ihr bewegtes Liebesleben herzhaft lachen. Bei einer ausverkauften Vorführung ihres Konzertfilms "The J.Lo Show" im New Yorker Kulturzentrum 92NY zog die Sängerin mit extrem viel Selbstironie Bilanz über ihre vier gescheiterten Ehen. "Darin bin ich wirklich gut", scherzte sie laut Bild über ihre vergangenen Scheidungen. Ein Fan im Publikum legte direkt nach und rief ihr mit Blick auf mögliche weitere Eheringe zu: "Du hast ja noch sechs Finger übrig!" Jennifer lachte laut los und konterte: "Das ist mein Spruch! Der gehört auf ein T-Shirt!" Anlass des Abends war die exklusive Präsentation des Films, der das große Finale ihrer Las-Vegas-Residenz zeigt. Ab dem 26. November soll er bei Paramount+ abrufbar sein. Im Anschluss an die Vorführung unterhielt sich die Künstlerin mit Schauspielerin Rachel Zegler (25). Dabei ging es jedoch nicht nur um lustige Anekdoten, sondern auch um deutlich ernstere Themen.

Besonders berührt zeigte sich Jennifer, als sie auf das Ende ihrer Ehe mit Marc Anthony (58) zu sprechen kam. Die beiden haben schließlich gemeinsame Zwillinge, die heute 18 Jahre alt sind. Als die Beziehung ihrer Eltern zerbrach, waren die Kinder gerade einmal drei Jahre alt. "Ich hatte geplant, 50 Jahre mit diesem Menschen zusammenzubleiben, bis wir sterben, und unsere Kinder gemeinsam großzuziehen", erinnerte sie sich an ihre früheren Zukunftspläne. Nach dem Aus hätten sie vor allem als Mutter enorme Schuldgefühle geplagt: "Ich war enttäuscht von mir selbst. Man hat das Gefühl, seine Kinder im Stich gelassen zu haben." Rückblickend hält sie die Trennung trotz allem für die richtige Entscheidung für ihre Familie. 2014 wurde die Ehe mit Marc geschieden. Acht Jahre später gab Jennifer Ben Affleck (54) das Jawort, doch auch diese Ehe endete Anfang 2025 erneut mit einer Scheidung. Zum Abschluss blickte sie nach vorn und kündigte unter großem Applaus eine Tour für Sommer 2027 an: "Ich bin so aufgeregt. Ich bin so dankbar, dass ich all diese Dinge immer noch machen kann. Und ich weiß, dass es noch nicht vorbei ist." Auch ein Engagement am Broadway sei für sie denkbar.

Wie sehr Jennifer die Trennung von Marc tatsächlich zugesetzt hatte, hatte sie schon während einer Show in Las Vegas enthüllt. Als alleinerziehende Mutter von zwei Dreijährigen habe sie damals zeitweise sogar alles hinschmeißen wollen. Halt suchte sie in dieser schweren Phase bei ihrer Mentorin Louise Hay, die mittlerweile verstorben ist. In New York konnte sich die Musikerin jetzt auf den Rückhalt ihrer Familie verlassen: Ihre 80-jährige Mutter Guadalupe Rodríguez wurde vom Publikum begeistert empfangen. Auch ihr 18-jähriges Kind Oskar Muñiz verfolgte den Abend aus dem Zuschauerraum. Oskar kam als Emme zur Welt und änderte seinen Namen in diesem Jahr. Trotz ihrer eigenen Scherze sieht Jennifer das große öffentliche Interesse an ihren Beziehungen ziemlich kritisch. "Die Leute vergessen deine Arbeit und konzentrieren sich darauf, mit wem du zusammen bist. Sie glauben, dich zu kennen, obwohl sie es gar nicht tun", erklärte sie laut Bild mit Blick auf die Berichterstattung über ihr eigenes Privatleben.

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Getty Images Jennifer Lopez tritt in New York auf, November 2026

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

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