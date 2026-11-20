Khloé Kardashian (42) hat ihr Liebesleben in den vergangenen Jahren komplett auf Eis gelegt. Seit ihr Sohn Tatum vor vier Jahren zur Welt kam, hatte sie kein einziges Date. Wie der Trailer zur achten Staffel von "The Kardashians" verrät, hatte sie in dieser Zeit auch keinen Sex. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" sprach der Realitystar nun mit Schauspielerin Goldie Hawn offen über diesen Lebensabschnitt. Dabei stellte Khloé klar, dass ihr Singledasein weder Zufall noch Notlösung ist. Sie habe diese Entscheidung ganz bewusst getroffen und fühle sich damit rundum wohl. Im Mittelpunkt ihres Lebens stehen derzeit ihre beiden Kinder True und Tatum. Ihnen möchte die Unternehmerin so viel Aufmerksamkeit wie möglich schenken und ihren Alltag aktiv miterleben. Schließlich ist ihr bewusst, wie schnell die Kindheit vergeht – deshalb möchte sie die gemeinsame Zeit so intensiv wie möglich genießen.

Besonders viel bedeuten Khloé dabei die kleinen Routinen im Familienleben. Dazu gehören für sie vor allem die täglichen Fahrten mit den Kindern und das gemeinsame Abendessen. "Ich liebe es, dass ich Teil ihres Lebens bin, dass ich jeden Tag die Fahrgemeinschaft übernehme und wir jeden Abend zusammen essen – und das ist eine bewusste Entscheidung. Ich habe sie nur für einen Wimpernschlag", erklärte sie in ihrem Podcast. In ihrem Umfeld stößt diese Haltung offenbar nicht nur auf Verständnis. Immer wieder werde sie ermutigt, sich doch wieder zu verabreden. Khloé selbst sieht dafür jedoch keine Notwendigkeit. Von Einsamkeit könne bei ihr keine Rede sein, stellte die Reality-TV-Bekanntheit klar. Auch einen Partner brauche sie nicht, um glücklich zu sein – schließlich stehe sie finanziell auf eigenen Beinen und komme problemlos allein zurecht. Der Liebe gegenüber sei sie dennoch nicht grundsätzlich verschlossen: Sollte ihr irgendwann der richtige Mensch begegnen, würde sie sich darüber natürlich freuen.

Zuletzt war Khloé mit dem NBA-Profi Tristan Thompson (35) liiert, mit dem sie zwei Kinder hat. Ihre Tochter True ist acht, Sohn Tatum vier Jahre alt. Im Vorschauclip zur neuen Staffel der Hulu-Realityshow hatte die Unternehmerin noch angedeutet, dass sie sich vorstellen könne, als Single wieder auf Dates zu gehen. In diesem Zusammenhang sprach sie dort auch offen über ihre vierjährige Sexpause. Die intensive Zeit mit ihren Kindern betrachtet sie als eine Phase, die nicht ewig andauern wird. Irgendwann würden True und Tatum weniger Zeit mit ihrer Mutter verbringen wollen. Bis dahin möchte Khloé so viele gemeinsame Erinnerungen wie möglich gesammelt haben. Im Gespräch mit Goldie zeigte sie sich deshalb überzeugt von ihrem Weg: "Ich werde das nicht bereuen."

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