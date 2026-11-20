Lisa Marie Akkaya (25) kämpft erneut mit heftiger Übelkeit und fühlt sich inzwischen vollkommen entkräftet. In ihrer aktuellen Instagram-Story berichtet sie, dass sich ihr Zustand nach einer kurzen Hoffnung auf Besserung wieder verschlechtert habe. Lisa fühlt sich nach eigenen Angaben völlig ausgelaugt und ohne jede Energie. "Ich hab einfach gar keine Kraft mehr", schreibt sie in ihrer Story. Hinzu kommt, dass ihr Körper zittert und sie offenbar nicht einmal mehr Essen bei sich behalten kann. Neben den akuten Beschwerden belastet Lisa vor allem die Sorge um ihren Sohn Emilio. Sie wisse derzeit nicht, wie sie sich um ihn kümmern solle, falls er aufwacht. Ruhe bekommt die Influencerin ausgerechnet an diesem schwierigen Tag ebenfalls kaum: In der Nachbarschaft finden Bohrarbeiten statt, deren Lärm bis in ihre Wohnung dringt.

Wie sehr sie die Rückkehr der Beschwerden frustriert, macht Lisa mit deutlichen Worten klar: "Ich dachte zwischenzeitig, dass es besser wird, aber jetzt ist es wieder schlimmer geworden mit meiner Übelkeit." Auch ihre körperliche Verfassung beschreibt sie ohne Umschweife. "Mein Körper ist nur am Zittern, weil es kommt ja auch nur noch Wasser raus", berichtet sie. Als wäre das nicht schon genug, scheint sich auch noch das Timing gegen sie verschworen zu haben: Ausgerechnet an diesem Tag greifen ihre Nachbarn zur Bohrmaschine. Die Bohrgeräusche sorgen für zusätzliche Unruhe. Für Lisa steht dabei weniger die eigene Erholung als Emilios Schlaf im Vordergrund. Sie hofft, dass ihr Sohn trotz des Lärms noch eine Weile weiterschläft. Denn in ihrem aktuellen Zustand traut sie sich die Betreuung des Kindes nach eigener Aussage kaum zu.

Wie erschöpft Lisa ist, lässt sich auch an der Aufnahme erkennen, die sie zu ihren Zeilen teilt. Darauf trägt sie einen kuscheligen Bademantel in einem hellen Grau- bis Beigeton. Ihr Gesicht stützt sie mit einer Hand ab und sie wirkt sichtlich niedergeschlagen. Zu Wort meldet sie sich im Clip nicht. Stattdessen hält sie ihre Sorge um Emilio schriftlich fest: "Ich kann nur hoffen, dass Emilio davon erst mal nicht wach wird, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mich in dem Zustand um ihn kümmern soll", erklärt sie ihren Followern. Der persönliche Einblick zeigt, dass Lisa, die das Mamasein kürzlich als "Fiebertraum" bezeichnete, neben ihrer starken Übelkeit und dem Zittern vor allem die Versorgung ihres Sohnes beschäftigt. Woher die anhaltende Übelkeit kommt, verrät die Influencerin in ihrer Story nicht. Weitere Details zu ihrem Gesundheitszustand behält sie vorerst für sich.

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2026

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