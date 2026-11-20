Der Tod von Ayrton Senna hätte beinahe das frühe Ende von Michael Schumachers (57) Formel-1-Karriere bedeutet. Das zeigt die Dokumentation "Schumacher '94 – Die Geburt einer Legende", die seit Oktober bei Netflix zu sehen ist. Darin geht es um das Schicksalsjahr 1994: Der Brasilianer, damals Michaels großer Konkurrent auf der Strecke, verunglückte bei einem Rennen im italienischen Imola tödlich. Ausgerechnet in dieser Saison holte sich der Deutsche seinen ersten Weltmeistertitel. Sennas Tod traf ihn so schwer, dass er ernsthaft über einen Rückzug aus dem Rennsport nachdachte. "Ich wollte eigentlich aufhören, als Ayrton gestorben ist", sagt er in der Netflix-Produktion. Nach einigen Wochen entschied er sich aber doch dafür, weiterzufahren. Von Ayrtons Beisetzung blieb Michael hingegen ganz bewusst fern. Wegen ihrer sportlichen Konkurrenz empfand er es damals als unpassend, an der Trauerfeier für den Formel-1-Star teilzunehmen, wie oe24 berichtet.

In der Doku erzählt der Rennfahrer, wie sehr ihn der Unfall seines Konkurrenten zuerst verunsichert hatte. Plötzlich war ihm bewusst, wie gefährlich sein eigener Job war. "Es war schon ein mulmiges Gefühl da, ich könnte als Nächster sterben, aber nach ein paar Wochen ging es wieder und das Sportliche rückte in den Vordergrund", erinnert sich Michael. Er erklärt auch, warum er sich von Sennas Beisetzung ferngehalten hatte. Das Portal oe24 zitiert den Grund, den Michael in ihrem damaligen Verhältnis auf der Rennstrecke sieht: "Wir waren Rivalen, das hätte irgendwie nicht gepasst." Michael fuhr die Saison 1994 schließlich weiter und belohnte sich am Ende mit dem größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn. Im Benetton kämpfte er sich an die Spitze und gewann mit 25 Jahren zum ersten Mal den Formel-1-Weltmeistertitel. Damit begann seine Entwicklung zu einem der erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte der Rennserie.

Die Netflix-Doku beleuchtet vor allem, wie Michael zur Formel-1-Ikone wurde. Im Mittelpunkt steht dabei die Saison seines ersten WM-Titels 1994. Neben Aufnahmen von den Rennen bekommen die Zuschauer auch private Bilder und persönliche Aussagen des Sportlers zu sehen. Auch seine Ehefrau Corinna Schumacher (57) kommt in der Produktion zu Wort. Sie erzählt, wie eng sie und ihr Mann trotz des Trubels rund um die Formel 1 damals miteinander verbunden waren, und spricht dabei von "bedingungsloser Liebe". Für den Motorsport hatte sie sich vor dem Kennenlernen überhaupt nicht interessiert, verrät sie. Das gemeinsame Leben im Rennzirkus vergleicht Corinna mit einem Campingurlaub, der das ganze Jahr über dauert. Viel Privatsphäre blieb dem jungen Paar damals offenbar nicht. Die Badewanne sei ihr einziger wirklicher Rückzugsort gewesen. Dort hätten Michael und Corinna Zeit zu zweit verbracht und sich gegenseitig alles erzählt, während um sie herum der Trubel der Formel 1 weiterging.

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Imago Michael Schumacher beim Großen Preis von Monaco am 15. Mai 1994

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Getty Images Corinna und Michael Schumacher, 2000

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