Im Streit zwischen Autumn Urker und Gypsy Rose Blanchard (35) schaltet sich nun eine weitere Stimme aus der Familie ein. Raina Urker, die Mutter des im Oktober verstorbenen Ken Urker (†34), äußerte sich gegenüber TMZ zu dem heftigen Konflikt zwischen ihrer Tochter und Kens Partnerin. Dabei machte sie ihren Standpunkt deutlich: Sie werde sich weder auf Autumns noch auf Gypsys Seite stellen. Auch in den Familienstreit wolle sie sich nicht weiter hineinziehen lassen. Das habe sie ihren zerstrittenen Angehörigen bereits unmissverständlich mitgeteilt. Einen möglichen Ausweg aus der Situation sieht Raina dennoch. Obwohl sich die beiden Frauen öffentlich gegenseitig Vorwürfe machen, seien sie sich ihren Angaben zufolge bislang noch nie persönlich begegnet. Kens Mutter hofft deshalb, dass ein direktes Gespräch die Wogen glätten könnte. Wenn Autumn und Gypsy sich an einen Tisch setzen und offen miteinander reden würden, ließe sich der Konflikt ihrer Ansicht nach möglicherweise beilegen.

Trotz ihrer Hoffnung auf eine Versöhnung betont Raina, dass die Entscheidung letztlich bei den beiden Frauen selbst liege. Autumn und Gypsy seien erwachsen und hätten das Recht, ihre eigenen Gefühle füreinander zu entwickeln, erklärte sie. Sie selbst wolle sich aus dem Konflikt weiterhin heraushalten. Dennoch fand Raina für beide freundliche Worte. Ihre Tochter habe ein gutes Herz, betonte sie. Gleichzeitig nahm sie auch Gypsy in Schutz: Den schlechten Ruf, den manche Menschen ihr im Netz zuschrieben, habe die Autorin nicht verdient. Ihr gegenüber sei Kens Partnerin stets respektvoll gewesen. Allerdings stellt sich Raina auch damit nicht uneingeschränkt auf Gypsys Seite. Sie ist durchaus der Ansicht, dass die Autorin nicht in jeder Hinsicht missverstanden werde. Damit bleibt Kens Mutter ihrer Haltung treu: Sie möchte sich aus dem Streit heraushalten und beiden Frauen gleichermaßen mit Verständnis begegnen.

Der Streit war unmittelbar nach Kens Tod eskaliert. Die trauernde Autumn warf Gypsy damals öffentlich vor, Unwahrheiten über ihre Beziehung zu Ken zu verbreiten. Gypsy reagierte prompt und erklärte, Kens Schwester habe sie noch nie gemocht. Zudem beschuldigte sie Autumn, den Tod ihres Bruders für öffentliche Aufmerksamkeit zu nutzen. Nach außen hin vermittle Autumn ein harmonisches Familienbild. Tatsächlich habe sie Ken in den sechs Monaten vor seinem Tod immer wieder in Livestreams angegriffen, behauptete Gypsy. Die öffentlichen Äußerungen seiner Schwester empfand sie als verstörend und respektlos gegenüber Kens Andenken. Außerdem stellte sie infrage, ob Autumn allein aufgrund ihrer familiären Verbindung tatsächlich über alle Details aus Kens Privatleben informiert gewesen sei. Ob es tatsächlich zu dem persönlichen Treffen kommt, das sich Raina erhofft, bleibt vorerst offen.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker, Mai 2026

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard, Autorin

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