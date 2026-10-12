Für ihren Sohn kehrt Kelly Osbourne nach England zurück

Kelly Osbourne (41) hat Los Angeles den Rücken gekehrt und lebt mit ihrem kleinen Sohn Sidney inzwischen in England. Für die 41-Jährige ist die Rückkehr in ihre Heimat auch emotional bedeutsam: Nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne (†76) im Juli 2025 möchte sie näher an seiner letzten Ruhestätte leben. Gleichzeitig soll Sidney behüteter und beständiger aufwachsen als Kelly, die durch ihre berühmte Familie schon früh im Rampenlicht Hollywoods stand. Gegenüber The Sun erklärte sie: "Ich möchte, dass mein Sohn eine andere Kindheit hat als ich." Ausschlaggebend waren auch die vielen Reisen mit der Band von Sidneys Vater Sid Wilson (49). Das unstete Tourleben habe ihrem Kind nicht gutgetan und ihn vielem ausgesetzt, so die Britin. Deshalb wollte sie ihn nach Hause bringen. Der Entschluss stand für die Eltern offenbar schon lange fest: "Wir haben immer gesagt, dass er, falls wir jemals ein Kind bekommen, in England aufwachsen wird."

Inzwischen besucht der Kleine ausgerechnet jene Schule, auf der einst auch seine Mutter war – bevor die Osbournes nach Los Angeles übersiedelten. Die TV-Bekanntheit bezeichnet sich inzwischen als "englische Dorfmutter" und bringt sich mit Begeisterung in den Schulalltag ein. Von Elternbeiratssitzungen bis hin zu Veranstaltungen lässt sie kaum etwas aus. "Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal diese Art von Mutter sein würde, aber ich liebe alles daran. Ich gehe zu allem, was mit der Schule zu tun hat", schwärmte sie gegenüber The Sun. Neben dem Wunsch nach mehr Beständigkeit spielte auch Kellys Sorge wegen der Waffenkultur in den USA eine Rolle. Die Gefahr von Schulschießereien beschäftigte die Moderatorin sehr. Das bestärkte sie zusätzlich darin, Sidney lieber in Großbritannien großzuziehen.

Der Neuanfang folgte auf eine äußerst schwere Zeit. Kelly trauert um Ozzy und trennte sich zudem von Sidneys Vater Sid. Bereits kurz nach dem Umzug hieß es, dass sich ihr Sohn in der neuen Umgebung sichtlich wohlfühle, während sie selbst damit begann, für sich und den Kleinen ein gemeinsames Zuhause einzurichten. Kelly betonte damals, sie habe sich ohnehin nie als kalifornisches Mädchen empfunden. Die Rückkehr in ihre britische Heimat habe für sie daher vieles verändert. Gefüllt wird dieses neue Leben nun vor allem durch ihre aktive Rolle an Sidneys Schule sowie durch die Nähe zu ihrer Familie und zur letzten Ruhestätte ihres Vaters. Damit führt die Rückkehr wichtige Bereiche ihres Lebens an einem Ort zusammen: Während Sidney in einem beständigen Umfeld aufwächst, bleibt Kelly ihrer britischen Heimat verbunden und lebt näher bei ihrer Familie sowie dem Grab des Musikers.

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Getty Images Kelly Osbourne bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney

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Getty Images Ozzy und Kelly Osbourne bei den Grammys, Januar 2020