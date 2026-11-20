Tony Hawk (58) hat seit gut zwei Jahren einen neuen Mittelpunkt in seinem Leben: seinen Enkel Ronin Walker Cobain Hawk. Wie Us Weekly berichtet, sprach die Skateboardlegende bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards in Santa Monica darüber, welchen Einfluss der Kleine auf seinen Alltag hat. Ronin ist der Sohn von Tonys Sohn Riley Hawk (33) und dessen Frau Frances Bean Cobain (34). Seit seiner Geburt im September 2024 nimmt sich der stolze Großvater so viel Zeit wie möglich für ihn. Dafür stellt er sogar andere Verpflichtungen zurück. "Er hat mein Leben insofern beeinflusst, weil er jetzt immer an erster Stelle steht. Wenn sich also die Gelegenheit ergibt, ihn zu sehen oder ihn über Nacht bei uns zu haben, verschiebe ich alles andere", erzählte Tony. Für den berühmten Skateboarder steht damit fest: Sobald sich die Möglichkeit bietet, Zeit mit seinem Enkel zu verbringen, muss der Rest seines Terminkalenders warten.

Bei den Besuchen des Kleinen kommt offenbar keine Langeweile auf. Tony schnappt sich gern sein Skateboard und dreht gemeinsam mit Ronin Runden durch die eigenen vier Wände. Sein Enkel scheint bereits Gefallen am Hobby des Opas gefunden zu haben. Vor Kurzem wagte er sich sogar schon ein kurzes Stück allein auf das Board. Am liebsten ist Ronin allerdings noch gemeinsam mit Tony unterwegs. "Ja, wir skaten im Haus. Es ist wirklich laut. Vor Kurzem ist er ein kleines Stück allein gefahren, aber er mag es lieber, wenn ich ihn halte, weil wir dann schneller fahren", verriet Tony. Mit Opa an seiner Seite kommt der Zweijährige also offenbar deutlich schneller durch die Wohnung.

Doch nicht nur die gemeinsamen Skateboard-Ausflüge bereiten Tony Freude. Besonders stolz ist er darauf, seinen ältesten Sohn Riley nun selbst als Vater zu erleben. Auch die Zeit, in der er auf seinen Enkel aufpasst, genießt der Skater sehr. Ronin kam am 17. September 2024 zur Welt. Seine Mutter Frances, Tochter des verstorbenen Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (†27) und der Musikerin Courtney Love (62), verkündete die Geburt damals auf Instagram. "Willkommen auf der Welt, wunderschönster Sohn. Wir lieben dich mehr als alles andere", schrieb sie zu einem Foto ihres Sohnes. Als Vater und Stiefvater von insgesamt sechs Kindern geht Tony nach eigenen Angaben inzwischen deutlich gelassener mit kleinen Rückschlägen und Sorgen um. Zwar sind mittlerweile alle seine Kinder ausgezogen, doch regelmäßige Besuche gehören weiterhin zum Familienalltag. Darüber freuen sich Tony und seine Ehefrau Catherine Goodman sehr.

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Getty Images Tony Hawk bei der Gala von The Skatepark Project am 17. November 2023 im Chateau Marmont in Los Angeles

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Instagram / rileyhawk Riley Hawk und Frances Bean Cobain, Instagram

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