Edith Stehfest (31) sorgt mit einem neuen Clip für Unruhe in ihrer Community. Die Schauspielerin hat auf TikTok ein Video veröffentlicht, in dem es eigentlich um ernste Themen geht: Selbstwert, Liebe und den inneren Druck, sich Zuneigung durch Leistung verdienen zu müssen. In der Kommentarspalte spielt diese Botschaft aber kaum eine Rolle. Dort dreht sich fast alles darum, wie die Realitybekanntheit ihre Gedanken vorträgt. Viele empfinden Ediths Sprechweise als abgehackt und können ihr nur schwer folgen. Schon der Aufbau des Clips ist ungewöhnlich: Das Video setzt mitten in einem Satz ein und endet genauso abrupt mitten in einem Gedankengang. Dazwischen reihen sich stockende Formulierungen, zahlreiche Fülllaute und immer wieder Einschübe wie "keine Ahnung" aneinander. Bei etlichen Fans sorgt das Video der zweifachen Mutter, die sich kürzlich auch zum Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex Eric Stehfest (37) äußerte, für große Irritation. Gleichzeitig wächst bei vielen die Sorge um Edith.

Unter dem Clip fassen zahlreiche Nutzer ihre Verwirrung in Worte. "Voll anstrengend zuzuhören, hab nichts verstanden", heißt es in einem Kommentar. Ein anderer User fasst die Lage beinahe philosophisch zusammen: "Selbst die Verwirrung ist verwirrt." Eine weitere Reaktion lautet schlicht: "So wirr, ich verstehe nichts." Einige Aussagen gehen jedoch über reines Unverständnis hinaus und klingen deutlich besorgt. "Bitte helft dieser Frau", fordert ein Zuschauer. Ein weiterer kommentiert: "Ganz anderer Planet." Besonders viel Zuspruch bekommt ein Beitrag, der die Machart des Videos aufgreift: "Mitten im Satz anfangen und mitten im Satz aufhören. Ich checke gar nichts." Rund 1.600 Likes hat dieser Kommentar inzwischen gesammelt – und damit ungefähr genauso viele wie Ediths komplettes Video. Neu sind solche Reaktionen nicht: Auch unter mehreren anderen Clips aus der jüngeren Vergangenheit hatten Nutzer immer wieder Ediths auffällige Sprechweise thematisiert.

Inhaltlich vertritt Edith in ihrem Video eine klare Haltung. Ihrer Ansicht nach müssen Menschen für echte Liebe nicht ständig etwas leisten. Wer wirklich Nähe zu einer Person wolle, finde ihrer Ansicht nach auch Zeit und Möglichkeiten dafür, statt sich immer wieder hinter Ausreden zu verstecken. Dabei stellt die zweifache Mutter einen Bezug zu Erfahrungen aus der Kindheit her. Wenn Eltern ihr Kind ausschließlich für gute Leistungen lobten oder ein Elternteil fehle, könne sich das Gefühl entwickeln, nicht genug zu sein. Betroffene glaubten dann oft, mehr tun zu müssen, um angenommen und geliebt zu werden. Edith berichtet, dass auch in ihrer eigenen Kindheit ein Elternteil gefehlt habe und sie dieses Empfinden deshalb kenne. Ihre Gedanken zum Thema Selbstakzeptanz bringt sie im Clip unter anderem mit folgenden Worten auf den Punkt: "Aber what the fuck, ich meine, wir haben alles, was wir sind." Ediths eigentliche Botschaft gerät durch die Kritik an ihrer ungewöhnlichen Sprechweise jedoch deutlich in den Hintergrund.

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Imago Edith Stehfest bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cineova Köln, 04.02.2026

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Imago Realitystar Edith Stehfest in Frankfurt am Main, 2025

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