Riley Hawk: Tony Hawks Sohn feiert ein Jahr Nüchternheit

Riley Hawk (33), der Sohn von Skateboard-Ikone Tony Hawk (58), hat einen besonderen Meilenstein erreicht: Am 26. Juli feierte er seinen einjährigen Jahrestag der Nüchternheit. Auf Instagram teilte der 33-jährige Profi-Skater und Musiker die freudige Nachricht mit seinen Followern. Er schrieb in seiner Instagram-Story: "1 Jahr nüchtern heute." Dazu postete er ein Foto eines Blumenstraußes und zwei Schachteln Pralinés – ein liebevolles Geschenk von seiner Ehefrau Frances Bean Cobain (33), die er 2023 geheiratet hat.

Riley spricht seit Jahren offen über seinen Weg weg vom Alkohol. Im Podcast "Living Proof New York" schilderte er im September 2024 seine Erfahrungen als funktionierender Alkoholiker: "Du bist einfach die ganze Zeit in einer Bar. Das ist einfach dein Leben. Ich habe also die ganze Zeit getrunken." Das Schicksal einiger seiner Freunde, die einen selbstzerstörerischen Weg einschlugen, brachte ihn zum Nachdenken. "Ich trinke genauso viel wie diese Typen, und genau das passiert ihnen", erklärte er weiter. Um vom Alkohol loszukommen, absolvierte Riley etwa sechs Sitzungen Ketamin-Infusionstherapie, zu denen ihn sein Vater Tony begleitete.

Neben seinem Weg in die Nüchternheit hat sich in Rileys Privatleben einiges verändert. Im September 2024 wurde er zum ersten Mal Vater. Sohn Ronin ist inzwischen fast zwei Jahre alt. Auch Rileys berühmter Vater Tony ist mit der neuen Familienrolle als Großvater angekommen. Gegenüber E! News verriet der vierfache Vater, welchen Rat er seinem ältesten Sohn mit auf den Weg gegeben hat: "Ich denke, es geht darum, die kleinen Momente zu genießen. Es ist schwer, so präsent zu sein, wenn man das große Ganze im Blick hat – ihnen beizubringen, in die Schule zu gehen und sich selbst anzuziehen und was auch immer. Aber diese kleinen Momente, wenn sie kuschelig sind und lachen, das sind die, die am meisten zählen."

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Instagram / rileyhawk Riley Hawk, Instagram

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Getty Images Tony Hawk, Skateboarder

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Instagram / rileyhawk Riley Hawk und Frances Bean Cobain, Instagram