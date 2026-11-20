Stephen Baldwin (60) sieht sich mit einer Schadenersatzklage in Millionenhöhe konfrontiert. Wie TMZ berichtet, verlangt die Versicherung der Heritage Hotels mindestens sechs Millionen Dollar von dem Schauspieler. Hintergrund ist ein Aufenthalt im Hotel St. Francis in New Mexico im Jahr 2024. Stephen soll dort versehentlich einen Feuersprinkler in seinem Zimmer ausgelöst und dadurch einen umfangreichen Wasserschaden verursacht haben. Die Versicherung wirft ihm Fahrlässigkeit vor. Nach eigenen Angaben hat sie bereits mehr als sechs Millionen Dollar für die versicherten Schäden ausgezahlt und fordert das Geld nun von ihm zurück. Ob sich der Vater von Hailey Bieber (29) öffentlich zu der Klage geäußert hat, geht aus dem Bericht nicht hervor. Eine gerichtliche Entscheidung über die Forderung wird darin ebenfalls nicht genannt.

In den Klageunterlagen, die TMZ vorliegen, schildert die Versicherung den mutmaßlichen Ablauf. Demnach habe Stephen gegenüber Hotelmitarbeitern erklärt, beim Benutzen eines Handtuchs mit dem Feuersprinkler in Berührung gekommen zu sein. Dadurch sei die Anlage aktiviert worden. In der Klage ist von einem "erheblichen und unkontrollierten Wasseraustritt" die Rede. Das Wasser soll neben Stephens Zimmer auch weitere Gästezimmer, Flure, Decken und Wände beschädigt haben. Anschließend seien umfangreiche Sanierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich gewesen, um die betroffenen Bereiche wiederherzustellen. Die Versicherung habe die gedeckten Schäden im Rahmen der Hotelpolice übernommen. Ihrer anschließenden Aufforderung, die Kosten zu erstatten, sei Stephen bislang nicht nachgekommen. Deshalb versucht die Gesellschaft nun, ihre Forderung gerichtlich durchzusetzen.

Stephen ist vielen auch als Vater von Hailey Bieber bekannt. Das Model trug vor seiner Hochzeit mit Justin Bieber (32) den Nachnamen Baldwin und hat sich mit seiner Beautymarke Rhode inzwischen auch als Unternehmerin etabliert. Durch Haileys Bekanntheit steht regelmäßig ihre prominente Verwandtschaft im öffentlichen Interesse. Zu Stephens Familie gehört auch sein Bruder Alec Baldwin (68), der ebenfalls als Schauspieler bekannt wurde. Stephen selbst wirkte unter anderem im Kinofilm "Die üblichen Verdächtigen" mit. Gegenstand der aktuellen Klage ist jedoch allein der behauptete Vorfall während seines Hotelaufenthalts 2024. Ob Stephen dafür haftet und die geforderte Summe zahlen muss, ist bislang offen. Die Darstellung zum Ablauf und zum Umfang der Schäden stammt aus den Klageunterlagen der Versicherung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Baldwin bei der Benefizveranstaltung des Alexis Project zu Ehren von Alexis Arquette am 11. September 2024 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Baldwin bei einer Film-Premiere in Beverly Hills

Anzeige Anzeige