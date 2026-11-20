Zwischen Familienleben und beruflichen Verpflichtungen bleibt Jennifer Frankhauser (34) derzeit offenbar kaum Zeit zum Durchatmen. Wie sehr ihr die zahlreichen Aufgaben zusetzen, machte die Influencerin jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram deutlich. Ein Fan wollte wissen, ob abseits der sozialen Medien tatsächlich immer alles so gut läuft, wie es nach außen wirkt. Jennys Antwort ließ keinen Zweifel daran, dass sie momentan einiges zu stemmen hat. "Oh Gott, NEIN! Gerade aktuell ist es mir ehrlich gesagt manchmal zu viel und ich fühle mich überfordert", gestand die zweifache Mutter. Neben der Betreuung ihrer Kinder beanspruchen auch mehrere Unternehmen und alltägliche Erledigungen ihre Aufmerksamkeit. Dass sie dieses Pensum nicht dauerhaft aufrechterhalten möchte, scheint ihr inzwischen bewusst geworden zu sein. Deshalb arbeitet Jenny daran, ihre Aufgaben besser zu organisieren und sich künftig weniger zuzumuten.

Nicht nur hinsichtlich ihrer Arbeitsbelastung hat bei Jenny inzwischen ein Umdenken eingesetzt. Auch auf Instagram setzt die ehemalige Dschungelkönigin mittlerweile andere Prioritäten als noch vor einigen Jahren. Besonders deutlich zeigt sich das beim Umgang mit ihren Söhnen. Während die beiden früher regelmäßig Teil ihrer öffentlichen Beiträge waren, gewährt die 34-Jährige heute wesentlich weniger Einblicke in deren Leben. "Heute würde ich das so nicht mehr machen. Vieles bleibt inzwischen privat, weil ich meine Kinder schützen möchte und muss", erklärte sie. Ihre eigene Person möchte Jenny dagegen weiterhin nicht hinter einer perfekten Fassade verstecken. Sie bezeichnet sich selbst als offenes Buch und betont, auch im Internet authentisch bleiben zu wollen. Wie wichtig ihr die Familie ist, zeigte eine weitere Antwort: Ihre Liebsten seien für sie wertvoller als jeder materielle Besitz.

Trotz aller Herausforderungen kann Jenny mit Zufriedenheit auf das zurückblicken, was sie bisher erreicht hat. Besonders ihre beiden Söhne erfüllen sie mit Stolz. Doch auch ihre berufliche Entwicklung bedeutet ihr viel. "Ich habe immer an mich geglaubt und bin meinen eigenen Weg gegangen, auch wenn er mir oft alles andere als leicht gemacht wurde", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Aufgeben sei für sie nie infrage gekommen. Dass der Erfolg Spuren hinterlassen hat, bestreitet die Unternehmerin keineswegs. Vielmehr habe sie dadurch gelernt, selbstsicherer aufzutreten, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen und Grenzen zu setzen. Ihren Charakter sieht sie dadurch jedoch nicht grundlegend verändert. Ganz ohne Sorgen blickt Jenny, die zuletzt mit ihrem Abnehmerfolg Schlagzeilen machte, trotzdem nicht in die Zukunft. Auf die Frage, ob sie fürchte, ihre Errungenschaften eines Tages zu verlieren, antwortete sie: "Klar! Wenn man sich etwas selbst aufgebaut hat, weiß man, dass nichts selbstverständlich ist."

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Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, 2026

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Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, ihr Freund Steffen und die Kinder Milan und Damian an Weihnachten 2024

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